Не работают, но потребляют электричество: какие устройства лучше отключить из сети перед сном

Такое скрытое потребление связано с наличием трансформатора, который остается в работе, даже когда устройство находится в режиме "выключено". Он преобразует переменный ток на постоянный, продолжая потреблять электричество, даже если устройство не включается.

Нужно ли отключать все устройства из сети

Может показаться, что самым простым способом решения вопроса "холостой" траты электроэнергии является полное отключение из сети приборов, которые не используются и находятся в режиме ожидания.

Однако перед тем, как систематически отключать все электроприборы в доме из розеток, подумайте о последствиях. Так, следует найти баланс между экономией энергии и безопасностью устройства.

Отключение определенных устройств, таких как стиральные машины и посудомоечные машины сразу после работы, может на практике быть контрпродуктивным, так как они используют время ожидания для обнаружения утечки воды.

Однако, если вы не находитесь дома в течение долгого времени, рекомендуется выключить определенные устройства, такие как бойлеры, холодильники и морозильники.

В целом же на ночь советуют отключать из сети микроволновки, которые "кушают" достаточно много электроэнергии, электрочайники, блендеры и тостеры и прочую подобную кухонную технику, не оставлять подключенными к розетке компьютеры и ноутбуки, а также не оставлять на ночь на зарядке смартфоны и подобные гаджеты, что также негативно сказывается на работе аккумулятора устройства.

Какие устройства и сколько потребляют энергии в выключенном состоянии

На сайте Государственной инспекции по надзору за энергетикой Украины приводятся данные о потреблении электроэнергии различными бытовыми приборами:

телевизоры потребляют около 1 кВт ч в месяц,

музыкальные центры в среднем 1 кВт ч в месяц,

DVD-плееры - 0,5 кВт ч в месяц,

компьютеры - 3,6 кВт ч в месяц.

Общее энергопотребление бытовых приборов в режиме ожидания ("режим сна") может достигать 350-400 кВт ч в год.

Напомним, подключенные через удлинитель электроприборы тратят энергию даже тогда, когда ими не пользуются. Поэтому либо отсоединяйте удлинитель от розетки, либо извлекайте вилки приборов, подключенных к нему.