Обміняти лампи розжарювання на світлодіодні можна протягом року: деталі рішення уряду

Кабінет міністрів затвердив Порядок реалізації протягом 2023 року експериментального проекту із заміни побутових ламп розжарювання на світлодіодні лампи для економії електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 10 січня 2023 р. № 25 .

Згідно з документом, безпосередніми отримувачами є фізичні особи - громадяни України, які досягли 18-річного віку та яким присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків. Вони зможуть обміняти на "Укрпошті" п’ять лампочок.

Заявка через Дію

попередня заявка, оформлена засобами Порталу Дія, містить перелік таких відомостей про отримувача та умови здійснення обміну лампочок:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) дата народження;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

4) індекс відділення поштового зв’язку АТ "Укрпошта", у якому отримувач бажає отримати світлодіодні лампи;

5) тип світлодіодних ламп;

6) кількість світлодіодних ламп;

7) контактний номер телефону;

8) номер заявки.

У разі подачі попередньої заявки світлодіодні лампи обраного типу зберігаються в обраному відділенні "Укрпошта" протягом п'яти днів, після чого заявка скасовується.

У такому випадку отримувач може подати попередню заявку повторно або звернутися безпосередньо на "Укрпошта" для отримання світлодіодних ламп.

Після отримання світлодіодних ламп повторне подання попередньої заявки блокується засобами Порталу Дія.

Безпосередньо на "Укрпошті"

Отримання світлодіодних ламп безпосередньо на "Укрпошті” здійснюється в будь-якому відділенні поштового зв’язку за умови надання справних побутових ламп розжарювання у кількості п’яти штук та такої інформації про отримувача та про умови здійснення обміну лампочок:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) дата народження;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

4) тип світлодіодних ламп;

5) кількість світлодіодних ламп;

6) контактний номер телефону.

Облік отриманих світлодіодних ламп веде АТ "Укрпошта”, яке щодня подає до Мінцифри таку інформацію:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);

2) дата народження;

3) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

4) індекс відділення поштового зв’язку АТ "Укрпошта", у якому отримувач отримав світлодіодні лампи;

5) тип світлодіодних ламп;

6) кількість світлодіодних ламп;

7) контактний номер телефону;

8) номер заявки;

9) статус замовлення.

За умовами експерименту, під час ввезення в Україну товарів, що надаються партнерами з розвитку в межах експериментального проекту, не застосовуються вимоги щодо наявності декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам, енергетичної етикетки та мікрофіші, за умови наявності документів та маркування, що підтверджують відповідність таких товарів вимогам актів законодавства Європейського Союзу щодо гармонізації мовою оригіналу.