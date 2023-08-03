У пошуках кращого життя. Куди їхати українським пенсіонерам і як адаптуватися за кордоном

Повномасштабне вторгнення Росії спричинило масовий виїзд українців за кордон. Особливо це стосується дітей, жінок і людей похилого віку. Багато хто з біженців, ймовірно, залишиться в країні свого тимчасового перебування назавжди. Проте якщо людина молодшого віку зможе відносно швидко адаптуватися, то для старшого покоління кардинальні зміни в житті можуть бути дуже складними.

Тому Styler поговорив з експертами про те, які країни Європи найкраще підходять для пенсіонерів та як їм адаптуватися за кордоном.

Яку країну обрати та на що звертати увагу

Під час вибору країни для постійного проживання варто спиратися не лише на власне відчуття комфорту, а й на більш прагматичні фактори.

Глава правління Visit Ukraine Антон Тараненко вважає, що потрібно врахувати й такі аспекти:

медичні послуги та доступ до них

стабільність політичної та соціальної ситуації

знання мови

місцева культура та звичаї

фінансова стабільність для забезпечення життя

Важливо, щоб ці чинники або були вільно доступними та зрозумілими, або принаймні такими, які не складно вирішувати. Що важче розв'язати певне соціальне питання, то менше шансів швидко та без проблем адаптуватися.

Адаптація людей старшого покоління проходить складніше, тому важливо підготувати для цього всі умови (фото: Freepik)

Стосовно вибору країни, то експерт називає такі:

Іспанія

Португалія

Данія

Польща

Сербія

Чорногорія

Болгарія

Італія

"Ці країни відомі відносно доступною ціновою політикою на їжу, житло та медичні послуги", - пояснює фахівець.

Він також додає, що при виборі країни для переїзду літнім людям краще звертати увагу на схожі за культурою та кліматом на Україну. Це також позитивно вплине на процес адаптації.

Яку допомогу ці країни надають українцям

Іспанія

Уряд Іспанії ввів нову грошову підтримку для людей з низьким доходом, отримати яку можуть і українці. Сума допомоги становить 200 євро, і витратити ці гроші можна лише на продукти.

Виплати можуть отримати ті, хто:

законно та безперервно проживали в Іспанії впродовж попереднього року

зареєстровані у системі соціального забезпечення чи взаємного страхування

безробітні, але зареєстровані в бюро з працевлаштування, незалежно від того, чи вони отримують допомогу з безробіття, чи субсидії

мають дохід менше, ніж 27 000 євро на рік, а спільне сімейне майно не перевищує 75 000 євро без урахування основного житла

Раніше українські біженці в Іспанії могли отримувати 400 євро на одного дорослого та 100 євро на дитину протягом пів року.

Португалія

Біженці з України мають право на різні види соціальної підтримки. Серед них:

дохід від соціальної інтеграції - 189,66 євро для одного дорослого, 132,76 євро для кожного іншого дорослого та 94,83 євро для кожної дитини

допологова сімейна допомога для вагітних - 149,85 євро

допомога сім'ям, які мають дітей до 18 років, а також сім'ям, які мають дітей до 24 років, якщо вони навчаються

Українці можуть подати заявку на фінансову підтримку в офісах Інституту соціального захисту за посиланням.

Данія

Суми виплат для українських біженців на 2023 рік:

одинока мати чи одинокий батько - 1704 євро

мати та батько - 1192 євро

дорослий без дітей - 852 євро

дорослий до 30 років, що проживає разом з батьками - 367 євро

для тих, хто здав данську мову на рівень Dansk 2, або має встановлений діагноз (фізичні або психічні захворювання, які заважають отримати рівень Dansk 2) - 221 євро

З іншими актуальними видами допомоги можна ознайомитися на сайті.

Польща

Польща чи не найбільше підтримує українських біженців. Наразі в країні запустили дві нові програми фінансової допомоги.

Фінансова допомога українцям в Польщі виплачується міжнародними організаціями та дає можливість отримати від 6 000 злотих на окрему особу та до 7 620 злотих на сім'ю.

Сербія

Сербія надає новоприбулим українцям статус тимчасового захисту та максимально його продовжує. Зараз він продовжений до 18 березня 2024 року.

Ті, хто вже має картку тимчасового захисту, повинні надіслати лист на електронну пошту, зазначивши в ньому:

прізвище та ім'я

дату й місце народження

адресу проживання в Сербії

номер поточного рішення та вашого паспорта

Якщо ви оформлювали картку тимчасового захисту в Белградському центрі з прав людини, тоді повинні звернутися до цієї ж установи для отримання нового документа.

Чорногорія

Чорногорія також надає статус тимчасового захисту та допомогу від міжнародних партнерів.

Якщо ви потребуєте допомоги з питань транспорту, житла, гуманітарної допомоги чи роботи, можете залишити заявку, заповнивши форму чи звернутися до відділу Червоного Хреста у вашому місті.

Болгарія

Українці, які оформили статус тимчасового захисту або статус біженця у країні, можуть оформити одноразову грошову допомогу у розмірі 375 левів на людину.

Італія

Ця країна також подовжила термін дії статусу тимчасового захисту, а також регулярно запускає нові програми соціальних виплат. Проте реєстрація на останню з них завершилася третього березня 2023 року.

Після переїзду в іншу країну варто поцікавитися, яку допомогу там надають українцям, і в разі чого не нехтувати нею (фото: Freepik)

Як пом'якшити процес адаптації: практичні поради

Психотерапевтка Богдана Янків каже, що те, як пройде адаптація залежить від кожної людини індивідуально. У цьому питанні варто враховувати стресостійкість, вміння приймати нове, вчитися тощо.

Вчіть мову. Першим компонентом на шляху до адаптації є порозуміння, а саме мова. Намагайтеся вивчити мову країни вашого перебування. Це ключ до впевненості та інтегрування. До того ж зі знаннями мови шанси влитися в нове суспільство стають вищими.

Шукайте своїх. За кордоном є українські діаспори, асоціації та інші організації. Знайдіть їхні контакти, адреси та зверніться. Людині важливо мати поряд людину, особливо свою.

Стабілізуйте себе. У стресових ситуаціях сімейний зв'язок особливо важливий. Особливо це стосується тих людей, які відповідальні за чийсь добробут, наприклад, онуки.

Максимально розвантажуйтеся. У вас може бути свій спосіб зняти стрес і розслабитися: спорт, заняття з психологом, прогулянки, розмови з близькою людиною тощо. Проте не звертайтеся до психоактивних речовин, як алкоголь, сигарети чи наркотики. Вони ніяким чином не здатні забрати стрес.

Балансуйте. Чітко розмежовуйте, коли вам потрібно побути на самоті. Кожна людина реагує на стрес по-різному. Якщо відчуваєте, що хочете побути наодинці, прямо скажіть про це оточенню. За потреби поясніть, навіщо вам це, щоб уникнути непорозумінь.

Не нехтуйте допомогою. Українцям надають багато різнобічної підтримки, тому користуйтеся нею. У новій країні це допоможе вам адаптуватися та уникнути стресу з оформленням документів або пошуком житла. Побережіть свої сили для інших несподіванок.