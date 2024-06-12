Працівник хімчистки розповів, чого ніколи не зробить зі своїм одягом

Не тріть пляму нічим

Працівник хімчистки Майкл Джексон розповів, що є одне універсальне правило - ніколи не терти свіжу пляму.

Сюди входять усі способи розтирання тканиною, губкою чи руками. Швидше за все, ви заженете бруд глибше у волокна тканини, що ускладнить видалення.

Ще одна річ, якої слід уникати - це гаряча вода, яка може залишити плями на тканині. Замість цього промокніть пляму тканиною, змоченою холодною водою.

Якщо ви користуєтеся пральною машиною, то розпиліть засіб для виведення плям на пляму, а потім виперіть річ в холодній воді.

Не робіть великі перерви між пранням

Номер другий у списку Джексона полягає в тому, що багато людей не чистять свій одяг досить часто.

Вони думають, що економлять гроші, але жири тіла та бруд (багато з яких можуть бути невидимі оку) потрапляють між волокнами. Це призводить до зношування.

Експерт рекомендує чистити будь-який предмет одягу, який торкається шкіри після кожного носіння. Це стосується спідньої білизни та більшості сорочок. Почистіть одяг, як-от штани чи футболки, після кількох носінь.

Не використовуйте занадто багато миючого засобу.

Потрібно лише дві столові ложки миючого засобу, тому пляшки прального порошку може вистачити на рік.

Тому рівно така кількість миючого засобу знадобиться для прання одягу.

Не ігноруйте етикетки

Більшість людей зазвичай не читають етикетки з догляду.

Прання або сушіння речей при надто високій температурі може спричинити усадку, особливо якщо річ зроблена з бавовни, вовни чи шовку. Змішування кольорів під час прання також може призвести до перенесення барвника, коли колір просочується з одного одягу на інший.

Не кладіть забруднений одяг у сушильну машину

Це включає в себе прання одягу, а потім кидання його в сушильну машину, не дивлячись, чи вдалось видалити забруднену пляму. Якщо ви все ще бачите пляму після віджиму в пральній машині, не кладіть цей предмет одягу в сушильну машину.

Не залишайте брудний одяг у корзині надовго

Якщо щось лежить у вашому кошику для білизни протягом двох тижнів, то будь-які забруднення вберуться ще сильніше у волокна.