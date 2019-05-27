Практически лето: синоптики сообщили, где пройдут грозы и будет жарко

Погода в Украине во вторник, 28 мая, ожидается летняя и синоптики рассказали, в каких областях будет жарче всего. Осадки пройдут только на западе страны.

Погода на востоке во вторник будет сухой и жаркой, местами возможна небольшая облачность. Температура воздуха ночью от +12 до +14 градусов, днем воздух прогреется до +25 +27 градусов, местами до +28 градусов.

В южных областях без осадков, небольшая облачность. Ночью в регионе +14 +17 градусов, днем синоптики прогнозируют +24 +28 градусов, в Николаеве до +29 градусов. В Крыму солнечно, без осадков. Ночью +14 +16 градусов, днем +25 +27 градусов.

На севере Украины осадки не прогнозируются, днем будет солнечно. Ночью +13 +15 градусов, днем столбики термометров покажут +25 +27 градусов.

В западных областях пройдут кратковременные дожди и грозы. Ночью ожидается +12 +14 градусов, днем температура поднимется до +24 +26 градусов, местами до +28 градусов.

В центральной части страны будет солнечно и без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от +14 до +16 градусов, днем +26 +28 градусов.

В Киеве 28 мая будет солнечно, осадки не прогнозируются. Ночная температура составит 15 +17 градусов, дневная +26 +28 градусов.

Погода в Украине 28 мая

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик Наталка Диденко рассказала, где температура воздуха поднимется до +30 градусов.

А также рассказывали о том, что синоптики предупредили о дождях и грозах на западе Украины.