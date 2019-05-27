Синоптики предупредили о дождях и грозах на западе Украины

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

На остальной территории переменная облачность, без осадков

В Украине погода завтра, 28 мая, будет облачной, местами ожидаются дожди и грозы. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, завтра в западных областях облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, местами град, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

Ветер южный, 7-12 м / с, днем на Правобережье порывы 15-20 м / с. Температура завтра ночью до +17 градусов, днем до +29.

Напомним, погода в Киеве завтра, 28 мая, ухудшится, в частности из-за сильного ветра.

Кроме того, ранее сообщалось, что завтра в Украине потеплеет до +30.Жаркая погода продержится до четверга-пятницы, после чего на западе начнутся сильные осадки. Кроме того, с конца нынешней недели в регионе ожидается похолодание, а с понедельника снова похолодает уже по всей стране.

Добавим, в результате ухудшения погоды на западе Украины и последующих наводнений на утро 27 мая остаются подтопленными несколько домов. В частности, в Ивано-Франковской области остаются подтопленными 12 домохозяйств в Калуше, а также в селах Перевозец и Пнив. По данным ГСЧС, уровень воды в этой местности постепенно спадает. Отметим, всего в результате сильных осадков в области подтопило более 1.7 тыс. домов в 78 населенных пунктах.