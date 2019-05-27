Практично літо: синоптики повідомили, де пройдуть грози і буде спекотно

Погода в Україні у вівторок, 28 травня, очікується літня і синоптики розповіли, в яких областях буде спекотніше. Опади пройдуть лише на заході країни.

Погода на сході у вівторок буде сухою і спекотною, місцями можлива невелика хмарність. Температура повітря вночі від +12 до +14 градусів, удень повітря прогріється до +25 +27 градусів, місцями до +28 градусів.

У південних областях без опадів, мінлива хмарність. Вночі в регіоні +14 +17 градусів, вдень синоптики прогнозують +24 +28 градусів, у Миколаєві до +29 градусів. У Криму сонячно, без опадів. Вночі +14 +16 градусів, вдень +25 +27 градусів.

На півночі України опади не прогнозуються, вдень буде сонячно. Вночі +13 +15 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +25 +27 градусів.

У західних областях пройдуть короткочасні дощі та грози. Вночі очікується +12 +14 градусів, вдень температура підніметься до +24 +26 градусів, місцями до +28 градусів.

В центральній частині країни буде сонячно і без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від +14 до +16 градусів, вдень +26 +28 градусів.

У Києві 28 травня буде сонячно, опади не прогнозуються. Нічна температура складе 15 +17 градусів, денна +26 +28 градусів.

Погода в Україні 28 травня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик Наталка Діденко розповіла, де температура повітря підніметься до +30 градусів.

А також розповідали про те, що синоптики попередили про дощі і грози на заході України.