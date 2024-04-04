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Прадавні риби опинилися під загрозою зникнення: екологи б'ють на сполох

Українців просять допомогти врятувати прадавній вид риб (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Осетрові види риб, які існували ще за часів динозаврів понад 200 млн років тому та майже не змінилися з того періоду, сьогодні опинилися під загрозою зникнення на Землі.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресреліз Всесвітнього фонду природи Україна (WWF-Україна).

Чому зникають осетрові?

Одна з основних причин - діяльність людини.

Так, через поглиблення та розширення водойм при створенні суднохідних шляхів знищуються оселища осетрових.

Також варто пам’ятати, що осетрові - це мігруючі риби. Вони долають великі відстані між нерестовищами в середній та верхній течії річок і ділянками нагулу в нижній течії або морі. Греблі та інші штучні перешкоди на річках блокують шлях осетрових до нерестовищ та зворотній маршрут до моря.

Крім того, на зниження популяції осетрових впливає надмірний вилов і браконьєрство. Зокрема, браконьєри нерідко використовують заборонені методи лову, як-от електровудки та сітки, які завдають величезної шкоди популяції осетрових.

Забруднення водойм промисловими стоками та сільськогосподарськими відходами також негативно впливає на їхнє здоров'я і здатність до розмноження. 

Природоохоронці та екологи зазначають, що у 2020 році один з видів осетрових - веслоніс китайський - вже був офіційно оголошений вимерлим. Головною причиною зникнення цього виду стало будівництво гребель. 

Які осетрові види риб під загрозою зникнення в Україні

З 26 видів осетрових риб, в Україні історично водилися шість. Їх усіх занесено до Червоної книги України. Два з них (осетер атлантичний та осетер шип) - офіційно визнані вимерлими!

Осетер атлантичний (фото: Вікіпедія) 

Осетер шип (фото: Вікіпедія)

Інші чотири види гостро потребують охорони та збереження:

Білуга звичайна та стерлядь прісноводна мають статус зникаючих видів.

Білуга (фото: Вікіпедія)

Стерлядь (фото: Вікіпедія)

Осетер європейський та севрюга звичайна - вразливі види.

Осетер європейський (фото: Вікіпедія)

Севрюга звичайна (фото: Вікіпедія)

Як кожен з нас може врятувати осетрових від зникнення

  • В Україні вилов осетрових заборонений та контролюється законом. Якщо під час риболовлі ви помітили представника осетрових у сітках, якомога швидше звільніть його! Навіть якщо риба вже мертва, її необхідно випустити (за вилов осетрових, навіть мертвих, передбачено штраф).
  • Пам'ятайте про відповідальне споживання! Купуйте продукцію з осетрових, вирощених в аквакультурі, тобто у спеціально створених для цього умовах. Такий вид фермерства є офіційно дозволеним в Україні та ніяк не шкодить популяції вільноживучих осетрових. У закладах харчування та магазинах запитуйте про сертифікат рибного господарства, з якого надходить м’ясо осетрових чи ікра.
  • Не забруднюйте воду! Мінімальне, що кожен з нас може зробити, – відмовитися, зокрема, від фосфатовмісних пральних порошків та мийних засобів.
  • Підтримуйте природоохоронні фонди та ініціативи! Наприклад, один з найбільших європейських проєктів, LIFE-Boat 4 Sturgeon, покликаний врятувати від вимирання чотири види осетрових, які залишилися в Дунаї: стерлядь прісноводна, осетер російський, севрюга звичайна та білуга. Водна команда WWF-Україна також залучена до цього проєкту.   
  • Українцям нагадують, що осетрові - це частина природного багатства нашої країни. А тому збереження цих унікальних риб - наша спільна відповідальність.

 

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