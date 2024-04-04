Прадавні риби опинилися під загрозою зникнення: екологи б'ють на сполох

Чому зникають осетрові?

Одна з основних причин - діяльність людини.

Так, через поглиблення та розширення водойм при створенні суднохідних шляхів знищуються оселища осетрових.

Також варто пам’ятати, що осетрові - це мігруючі риби. Вони долають великі відстані між нерестовищами в середній та верхній течії річок і ділянками нагулу в нижній течії або морі. Греблі та інші штучні перешкоди на річках блокують шлях осетрових до нерестовищ та зворотній маршрут до моря.

Крім того, на зниження популяції осетрових впливає надмірний вилов і браконьєрство. Зокрема, браконьєри нерідко використовують заборонені методи лову, як-от електровудки та сітки, які завдають величезної шкоди популяції осетрових.

Забруднення водойм промисловими стоками та сільськогосподарськими відходами також негативно впливає на їхнє здоров'я і здатність до розмноження.

Природоохоронці та екологи зазначають, що у 2020 році один з видів осетрових - веслоніс китайський - вже був офіційно оголошений вимерлим. Головною причиною зникнення цього виду стало будівництво гребель.

Які осетрові види риб під загрозою зникнення в Україні

З 26 видів осетрових риб, в Україні історично водилися шість. Їх усіх занесено до Червоної книги України. Два з них (осетер атлантичний та осетер шип) - офіційно визнані вимерлими!

Осетер атлантичний (фото: Вікіпедія)

Осетер шип (фото: Вікіпедія)

Інші чотири види гостро потребують охорони та збереження:

Білуга звичайна та стерлядь прісноводна мають статус зникаючих видів.

Білуга (фото: Вікіпедія)

Стерлядь (фото: Вікіпедія)

Осетер європейський та севрюга звичайна - вразливі види.

Осетер європейський (фото: Вікіпедія)

Севрюга звичайна (фото: Вікіпедія)

Як кожен з нас може врятувати осетрових від зникнення