Древние рыбы оказались под угрозой исчезновения: экологи бьют тревогу

Почему исчезают осетровые?

Одна из основных причин – деятельность человека.

Так, из-за углубления и расширения водоемов при создании судоходных путей уничтожаются селения осетровых.

Также следует помнить, что осетровые – это мигрирующие рыбы. Они преодолевают большие расстояния между нерестилищами в среднем и верхнем течении рек и участками нагула в нижнем течении или море. Плотины и другие искусственные препятствия на реках блокируют путь осетровых к нерестилищам и обратный маршрут к морю.

Кроме того, на снижение популяции осетровых влияет чрезмерный отлов и браконьерство. В частности, браконьеры нередко используют запрещенные методы ловли, например электроудочки и сетки, которые наносят огромный ущерб популяции осетровых.

Загрязнение водоемов промышленными стоками и сельскохозяйственными отходами также оказывает негативное влияние на их здоровье и способность к размножению.

Охранники природы и экологи отмечают, что в 2020 году один из видов осетровых – веслонис китайский – уже был официально объявлен вымершим. Главной причиной исчезновения этого вида стало строительство дамб.

Какие осетровые виды рыб под угрозой исчезновения в Украине

Из 26 видов осетровых рыб в Украине исторически водилось шесть. Они все занесены в Красную книгу Украины. Два из них (осетр атлантический и осетр шип) – официально признаны вымершими!

Осетр атлантический (фото: Википедия)

Осетр шип (фото: Википедия)

Остальные четыре вида остро нуждаются в охране и сохранении:

Белуга обыкновенная и пресноводная стерлядь имеют статус исчезающих видов.

Белуга (фото: Википедия)

Стерлядь (фото: Википедия)

Осетр европейский и севрюга обычная – уязвимые виды.

Осетр европейский (фото: Википедия)

Севрюга обычная (фото: Википедия)

Как каждый из нас может спасти осетровых от исчезновения