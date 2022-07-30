"Позвоните после работы": жена оккупанта шокировала реакцией на его звонок из плена (видео)

Российский оккупант, который попал в плен в Украине, был вынужден уговаривать жену пообщаться с ним по телефону. Отвечая на звонок мужчины, россиянка предложила позвонить ей после 21:00.
Видео в Instagram опубликовала телеведущая Олеся Бацман.
На видео журналист Владимир Золкин позвонил женщине и сообщил, что ее муж попал в плен, сейчас находится рядом и предложил ей пообщаться с ним.
Однако, женщину новость о пленении мужчины не удивила.
"Желаю ли я поговорить? Я готова поговорить, если можно, после 9 вечера. Я на работе", - сказала она.
После этого Золкин ей сказал: "у нас не будет случая перезвонить. Мы будем несколько заняты в 9 вечера. Поэтому, если желаете, можете сейчас поговорить. Разговор записывается и будет обнародован".
После этого в разговор включился оккупант, которого удивил ответ жены.
Она спросила у мужа, в какой области он находится, а также сообщила, что все родные знают о том, что он в плену. Однако, такая новость их не расстроила, если для женщины работа оказалась важнее разговора с мужем.
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