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"Нанотехнологии": в "ДНР" привязывают коптеры к удочкам, чтобы не потерять (видео)

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Четверг 28 июля 2022 16:49
"Нанотехнологии": в "ДНР" привязывают коптеры к удочкам, чтобы не потерять (видео) В "ДНР" удочки привязывают к дронам (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Пока ВСУ получают сверхсовременные "Байрактары", купленные за добровольные пожертвования граждан Украины и Европы, и дроны различных модификаций, в "ДНР" китайские коптеры считаются дорогими.

Об этом в своем Telegram заявил российский пропагандист Владимир Солевьев.

В частности, боевики привязывают коптеры к удочкам, боясь "глушилок" украинских защитников.

Украинская армия так сильно защищает свою землю, что российские оккупанты начали использовать такие "нанотехнологии".

"Это своего рода ноу-хау. Противник создает помехи в частотах управления квадрокоптером. Мы в результате теряем "птички". Дорого и нерационально. Удочки достаточно эффективно этому противостоит. Как тебе такое, Илон Маск?", - написал пропагандист.

По словам корреспондента, который снимал боевиков, китайские коптеры - редкость в армии "ДНР".

Ранее мы сообщали, что в Турции россиянин-извращенец прицепился к украинкам и был жестко наказан.

Также на отдыхе в Турции поляки начали избивать российских туристов.

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Российская Федерация ДНР
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