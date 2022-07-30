Оккупанты опозорились разминированием территории с помощью бутылки: видео "новейших технологий"
Российские оккупанты в очередной раз показали миру "нанотехнологии" своей армии. Когда саперы Украины имеют все необходимое для безопасного процесса работы, то россияне разминируют территорию с помощью пластиковой бутылки.
Об этом сообщают в Telegram-канале "Третья сила".
Также опубликовали видео, которое в сеть выложили сами оккупанты.
На ролике видно, как российский сапер пытается разминировать территорию обрезанной бутылкой, привязанной к обычной палке. Также на нем практически нет специализированной одежды, которая бы могла его спасти в случае взрыва.
Поэтому это видео еще раз доказывает, что российских военных бросили на войну как "пушечное мясо" без специальной техники и снаряжения.
Ранее мы сообщали, что в "ДНР" привязывают коптеры к удочкам, чтобы не потерять.
Также мы писали, что в Турции россиянин-извращенец прицепился к украинкам и был жестко наказан.