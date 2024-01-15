"Познайомились нещодавно". Міша Крупін сказав, кого вважає найсексуальнішою зіркою шоу-бізу

Соліст гурту "Корупція" Міша Крупін зізнався, кого з жінок українського шоу-бізнесу вважає найсексуальнішою. За словами артиста, з цією зіркою він познайомився нещодавно.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на проєкт "33 запитання від Люкс ФМ".
Так, на запитання, хто на сьогоднішній день для виконавця найсексуальніша селеба в Україні, він відповів, що це Злата Огнєвич.
Злата Огнєвич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Крупін не став приховувати, що вона йому подобається, а також поділився історією їхнього знайомства.
"Ми нещодавно познайомилися. Це на радіо сталося. Тобто ми так заочно були знайомі, в студії одній писалися, а потім познайомилися на радіо", - розповів Михайло.
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