"Познайомились нещодавно". Міша Крупін сказав, кого вважає найсексуальнішою зіркою шоу-бізу

Кого співак вважає найсексуальнішою

Так, на запитання, хто на сьогоднішній день для виконавця найсексуальніша селеба в Україні, він відповів, що це Злата Огнєвич.

Злата Огнєвич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Крупін не став приховувати, що вона йому подобається, а також поділився історією їхнього знайомства.

"Ми нещодавно познайомилися. Це на радіо сталося. Тобто ми так заочно були знайомі, в студії одній писалися, а потім познайомилися на радіо", - розповів Михайло.

Нагадаємо, що свого часу артист зустрічався із відомою акторкою та моделлю Дашою Астаф'євою.

Співак зізнавався, що вони залишилися у прекрасних стосунках з нею та її батьками.