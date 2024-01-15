UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Познайомились нещодавно". Міша Крупін сказав, кого вважає найсексуальнішою зіркою шоу-бізу

Міша Крупін (фото: instagram.com/mishakrupin1)
Автор: Іванна Пашкевич

Соліст гурту "Корупція" Міша Крупін зізнався, кого з жінок українського шоу-бізнесу вважає найсексуальнішою. За словами артиста, з цією зіркою він познайомився нещодавно.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на проєкт "33 запитання від Люкс ФМ".

Кого співак вважає найсексуальнішою

Так, на запитання, хто на сьогоднішній день для виконавця найсексуальніша селеба в Україні, він відповів, що це Злата Огнєвич.

Злата Огнєвич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Крупін не став приховувати, що вона йому подобається, а також поділився історією їхнього знайомства.

"Ми нещодавно познайомилися. Це на радіо сталося. Тобто ми так заочно були знайомі, в студії одній писалися, а потім познайомилися на радіо", - розповів Михайло.

 

Нагадаємо, що свого часу артист зустрічався із відомою акторкою та моделлю Дашою Астаф'євою.

Співак зізнавався, що вони залишилися у прекрасних стосунках з нею та її батьками.

Раніше Оля Цибульська чесно відповіла, чи зраджувала чоловіка за понад 20 років стосунків.

Також колега Влада Ями здивував його планами після закінчення війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Злата Огнєвічзвезды шоу-бизнеса