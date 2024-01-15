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"Познайомились нещодавно". Міша Крупін сказав, кого вважає найсексуальнішою зіркою шоу-бізу

Понеділок 15 січня 2024 14:17
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"Познайомились нещодавно". Міша Крупін сказав, кого вважає найсексуальнішою зіркою шоу-бізу Міша Крупін (фото: instagram.com/mishakrupin1)
Автор: Іванна Пашкевич

Соліст гурту "Корупція" Міша Крупін зізнався, кого з жінок українського шоу-бізнесу вважає найсексуальнішою. За словами артиста, з цією зіркою він познайомився нещодавно.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на проєкт "33 запитання від Люкс ФМ".

Кого співак вважає найсексуальнішою

Так, на запитання, хто на сьогоднішній день для виконавця найсексуальніша селеба в Україні, він відповів, що це Злата Огнєвич.

&quot;Познайомились нещодавно&quot;. Міша Крупін сказав, кого вважає найсексуальнішою зіркою шоу-бізу

Злата Огнєвич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Крупін не став приховувати, що вона йому подобається, а також поділився історією їхнього знайомства.

"Ми нещодавно познайомилися. Це на радіо сталося. Тобто ми так заочно були знайомі, в студії одній писалися, а потім познайомилися на радіо", - розповів Михайло.

Нагадаємо, що свого часу артист зустрічався із відомою акторкою та моделлю Дашою Астаф'євою.

Співак зізнавався, що вони залишилися у прекрасних стосунках з нею та її батьками.

Раніше Оля Цибульська чесно відповіла, чи зраджувала чоловіка за понад 20 років стосунків.

Також колега Влада Ями здивував його планами після закінчення війни.

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Злата Огнєвіч звезды шоу-бизнеса