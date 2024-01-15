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"Познакомились недавно". Миша Крупин сказал, кого считает самой сексуальной звездой шоу-биза

Понедельник 15 января 2024 14:17
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"Познакомились недавно". Миша Крупин сказал, кого считает самой сексуальной звездой шоу-биза Миша Крупин (фото: instagram.com/mishakrupin1)
Автор: Иванна Пашкевич

Солист группы "Коррупция" Миша Крупин признался, кого из женщин украинского шоу-бизнеса считает самой сексуальной. По словам артиста, с этой звездой он познакомился недавно.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на проект "33 вопроса от Люкс ФМ".

Кого певец считает самой сексуальной

Так, на вопрос, кто на сегодняшний день для исполнителя самая сексуальная селеба в Украине, он ответил, что это Злата Огневич.

&quot;Познакомились недавно&quot;. Миша Крупин сказал, кого считает самой сексуальной звездой шоу-биза

Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Крупин не стал скрывать, что она ему нравится, а также поделился историей их знакомства.

"Мы недавно познакомились. Это на радио произошло. То есть мы так заочно были знакомы, в студии одной писались, а потом познакомились на радио", - рассказал Михаил.

Напомним, что в свое время артист встречался с известной актрисой и моделью Дашей Астафьевой.

Певец признавался, что они остались в прекрасных отношениях с ней и ее родителями.

Ранее Оля Цыбульская честно ответила, изменяла ли мужа за более чем 20 лет отношений.

Также коллега Влада Ямы удивил его планам после окончания войны.

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Злата Огневич звезды шоу-бизнеса