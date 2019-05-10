Позиція змінилася: у справі Зайцевої нові деталі

Олена Зайцева (УНІАН)

Олена Зайцева більше не вважає себе винною у скоєнні ДТП

Олена Зайцева, яку визнали винною у скоєнні ДТП на вулиці Сумській 18 жовтня 2017 року, та призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, вважає, що її вирок повинні переглянути і пом'якшити. Про це розповіла адвокат потерпілих Лариса Матвєєва в коментарі для видання "Сьогодні".

Олена Зайцева і Геннадій Дронов подали в березні апеляційні скарги, так як вважають, що отримали занадто жорстке покарання. Скарги розглядати поки ще не почали, так як Олена Зайцева отримала 13 томів справи і зараз займається ознайомленням. Однак стало відомо, що вона вирішила просити суд про те, щоб їй пом'якшили покарання.

"Пом'якшити Зайцевої покарання до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки. А також застосувати вимоги ст. 75, 76 ("Звільнення від відбування покарання з випробуванням" та "Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням") — звільнити її від основного покарання з визначенням випробувального терміну на розгляд суду. У перекладі на людську мову — це п'ять років умовно", - розповіла адвокат потерпілих Лариса Матвєєва.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов в суді (фото: twitter.com/newsroom_kh)

Вона додала, що умовний термін можуть допустити лише в тому випадку, якщо потерпілі погодяться на таке покарання для винних.

"Позиція Зайцевої кардинально помінялася. Адже спочатку вона визнавала свою провину, сказала, що прийме будь-яке покарання і буде вважати його справедливим", - підкреслила адвокат.

Крім того, Зайцева просить застосувати за цивільними позовами інший частковий порядок стягнення: з Дронова взяти 70%, а з Зайцевої – 30%.

Захист Геннадія Дронова вважає свого підзахисного невинним і в апеляційній скарзі він просять вирок скасувати, а провадження закрити.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що спливли цікаві факти про апеляцію у справі Зайцевої.

А також розповідали про те, що Дронов висунув нові вимоги.