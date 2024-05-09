Позитивна енергія охопить з головою ці знакі Зодіаку у травні: везти буде у всьому!

Гороскоп на травень розповість, у кого з представників зодіакального сузір'я життя наповниться позитивною енергією. Їм почне посміхатися удача на кожному кроці.

У кого зі знаків Зодіаку життя буде наповнене позитивною енергією, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YourTango .

Лев

Перша половина травня обіцяє бути спокійною та стабільною. Будь-які проєкти почнуть показувати гарні результати та багатообіцяюче майбутнє. Однак, варто робити невеликі кроки, щоб забезпечити себе від ризиків.

Друга половина травня буде більш емоційно насиченою, проте, результати вашої праці будуть позитивними. Попіклуйтесь про своє емоційне благополуччя та позбудьтесь тягарів, які вас стримують від рішучих кроків.

Телець

Перша половина травня обіцяє бути спокійною, якщо ви дозволите собі вільно приділяти час саморозвитку. Ви намагаєтесь догоджати людям навколо себе, проте, не варто цього робити у цей період. На шляху самовдосконалення вас чекають лише хороші сюрпризи та приємні розмови.

Друга половина травня принесе ситуацію, яка вимагатиме важливого рішення. Це може стосуватись сфери освіти або ж кардинальних змін в особистому житті. Не поспішайте приймати рішення та не дозволяйте своїм емоціям керувати розвитком ситуації.

Близнюки

Перша половина травня стане для вас періодом самоаналізу та нових ідей. Більше слухайте та спостерігайте, щоб мати змогу бути більш практичними та виваженими щодо того, що ви робите. Також у цей період вас чекають нові приємні знайомства.

Друга половина травня поверне деяких людей з вашого минулого. Це може бути ваш колишній партнер, друг дитинства, або навіть колишній керівник. Довіртесь своїй інтуїції у прийняті рішення, що залишити у минулому, а чому - дати ще один шанс.