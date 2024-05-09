Позитивная энергия охватит с головой эти знаки Зодиака в мае: везти будет во всем!

Гороскоп на май расскажет, у кого из представителей зодиакального созвездия жизнь наполнится положительной энергией. Им начнет улыбаться удача на каждом шагу.

У кого из знаков Зодиака жизнь будет наполнена положительной энергией, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YourTango .

Лев

Первая половина мая обещает быть спокойной и стабильной. Любые проекты начнут показывать хорошие результаты и перспективное будущее. Однако следует делать небольшие шаги, чтобы обеспечить себя от рисков.

Вторая половина мая будет более эмоционально насыщенной, однако результаты вашего труда будут положительными. Позаботьтесь о своем эмоциональном благополучии и избавьтесь от бремени, которые вас сдерживают от решительных шагов.

Телец

Первая половина мая обещает быть спокойной, если вы позволите себе свободно уделять время саморазвитию. Вы пытаетесь угождать окружающим людям, однако не стоит этого делать в этот период. На пути самосовершенствования вас ждут хорошие сюрпризы и приятные разговоры.

Вторая половина мая принесет ситуацию, требующую важного решения. Это может касаться сферы образования или кардинальных изменений в личной жизни. Не торопитесь принимать решения и не разрешайте своим эмоциям управлять развитием ситуации.

Близнецы

Первая половина мая станет для вас периодом самоанализа и новых идей. Больше слушайте и наблюдайте, чтобы быть более практичными и взвешенными относительно того, что вы делаете. Также в этот период вам предстоят новые приятные знакомства.

Вторая половина мая вернет некоторых людей из вашего прошлого. Это может быть ваш бывший партнер, друг детства или даже бывший руководитель. Доверьтесь своей интуиции в принятии решения, что оставить в прошлом, а чему - дать еще один шанс.