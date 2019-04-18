Позитив так и прет: Усик позабавил сеть зажигательным танцем

Александр Усик станцевал на тренировке и позабавил сеть. Чемпион мира WBC, WBO, IBF в тяжелом весе показал, как он порой дурачится. Соответствующее видео было опубликовано в общем Instagram-аккаунте Василия Ломаченко и Александра Усика.

Абсолютный чемпион мира Александр Усик поделился с фанами забавным видео, лаконично подписав его: "Когда в душе ты глубоко творческий человек".

Пользователям ролик пришелся по душе и они тут же принялись его комментировать. Некоторые в шуточной форме отметили, что с такими способностями Усику вполне можно было податься в танцы:

Самый позитивный боксер планеты. Красавчик.

Настоящий боксер обязательно должен уметь классно танцевать!

Мне он понравился сразу, как только стало известно про него в профессиональном боксе. И я не ошибся.

Саша, ты бы и в танцах преуспел!

Танцуй чаще, твои танцы заставляют улыбаться.

Напомним, что Александр Усик проведет свой первый поединок в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама. Точная дата боя пока неизвестна, но предполагается, что поединок состоится 17 или 25 мая.

Ранее Усик заявил о том, что никогда не променяет Украину на другую страну. Об этом сам боксер сказал в одном из последних интервью.

Мы также писали о том, что Усик попал в скандал из-за своей публикации в честь начала Великого поста.