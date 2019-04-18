Позитив так і пре: Усик потішив мережу запальним танцем

Олександр Усик станцював на тренуванні та потішив мережу. Чемпіон світу WBC, WBO, IBF у важкій вазі показав, як він деколи підіймає собі настрій. Відповідне відео було опубліковано в загальному Instagram-акаунті Василя Ломаченка та Олександра Усика.

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик поділився з фанами забавним відео, лаконічно підписавши його: "Коли в душі ти глибоко творча людина".

Користувачам ролик припав до душі і вони тут же почали його коментувати. Деякі в жартівливій формі зазначили, що з такими здібностями Усику цілком можна було б податися в танці:

Найкращий боксер планети. Красунчик.

Справжній боксер обов'язково повинен вміти класно танцювати!

Мені він сподобався відразу, як тільки стало відомо про нього в професійному боксі. І я не помилився.

Саша, ти б і в танцях досяг успіху!

Танцюй частіше, твої танці змушують посміхатися.

Нагадаємо, що Олександр Усик проведе свій перший поєдинок у суперважкій вазі проти камерунця Карлоса Такама. Точна дата бою поки невідома, але передбачається, що поєдинок відбудеться 17 або 25 травня.

Раніше Усик заявив про те, що ніколи не проміняє Україну на іншу країну. Про це сам боксер сказав в одному з останніх інтерв'ю.

Ми також писали про те, що Усик потрапив у скандал через свою публікацію на честь початку Великого посту.