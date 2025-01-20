Позитив, який став батьком, показав зворушливі фото новонародженої донечки

Позитив показав доньку

Відповідна публікація з'явилася у його блозі, і на серії кадрів можна побачити перші дні батьківства зіркового подружжя. На фото можна також побачити, як маля спить поруч із батьком, або як той гуляє із нею на свіжому повітрі чи заколисує вдома. На інших знімках з'явилася і обраниця співака, танцівниця Юлія Сахневич.

Позитив показав доньку (фото: instagram.com/positiff) Позитив показав доньку (фото: instagram.com/positiff) Позитив показав доньку (фото: instagram.com/positiff)

Пара, як відомо, назвала доньку Марією, і тепер родина насолоджується спільним часом. Ще Олексій також показує страви, які готує для своєї коханої у той час, поки вона зайнята материнством.

Родина Позитива (фото: instagram.com/positiff) Родина Позитива (фото: instagram.com/positiff) Родина Позитива (фото: instagram.com/positiff)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники радіють разом із родиною та залишають під дописом купу приємних слів. Ось деякі з них:

"Щастя!"

"Як тобі личить бути татом!"

"Кайфуйте!"

"Які ви гарні, бережіть свою сім'ю!"

"Здоров'я маленькому мишенятку!"

Позитив (фото: instagram.com/positiff) Родина Позитива (фото: instagram.com/positiff)

Що відомо про стосунки Позитива та Юлії Сахневич

Про поповнення у родині вони розповіли напередодні - 15 січня. Проте насправді донечка народилася раніше, але новину зірки оголосили у мережі вже після того, як стали батьками.

Про вагітність пара розповіла у листопаді минулого року. А навесні виконавець вперше публічно зізнався Сахневич у почуттях. Згодом ЗМІ повідомили про те, що закохані вже близько року в офіційному шлюбі, але не поспішали ділитися такою новиною з фанами.

Родина Позитива (фото: instagram.com/positiff)

Юлія та Олексій зблизилися під час участі в проєкті "Танці з зірками" у 2020 році. Тоді пліткували про те, що між ними роман. Проте артист заперечував такі твердження, оскільки на той момент був у шлюбі з дизайнеркою Анною Андрійчук.

Згодом стало відомо про їхнє розлучення, і після цього Завгородній натякнув, що у його житті з'явилися нові стосунки.