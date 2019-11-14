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Позировал на фоне руин ДАП: умер известный главарь "ДНР"

STYLERВойна    14.11.2019 - 15:14
Позировал на фоне руин ДАП: умер известный главарь "ДНР"
В РФ умер боевик "ДНР" (фото: youtube.com.vicenews)

В России при загадочных обстоятельствах умер один из известных боевиков "ДНР"

В России при загадочных обстоятельствах скончался один из известных главарей "ДНР", участник подразделения "Спарта", поклонник "русского мира" Юрий Филатов. О смерти "ихтамнета" сообщил в социальной сети Twitter блогер полд ником Necto Mancer.

По словам блогера, тело террориста нашли в гостинице в Череповце 12 ноября 2019 года. Также боевик был известен, благодаря позывному "Чеширский кот".

"Филатов Юрий Николаевич (Чеширский Кот). "Спарта", первый армейский корпус ВС РФ (ДНР). Место жительства – Хабаровск. Родился 29/04/1969. Найден мертвым в гостинице в Череповце 12/11/2019", - написал блогер.

По словам блогера, эта информация взята из социальных сетей сторонников "русского мира". В сети террорист выкладывал фотографии, где он с удовольствием фотографировался на фоне руин Донецкого аэропорта.

Позировал на фоне руин ДАП: умер известный главарь &quot;ДНР&quot;Позировал на фоне руин ДАП: умер известный главарь &quot;ДНР&quot;Боевик Юрий Филатов умер в РФ (Twitter)

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