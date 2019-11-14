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Позував на тлі руїн ДАП: помер відомий ватажок "ДНР"

STYLERВійна    14.11.2019 - 15:14
Позував на тлі руїн ДАП: помер відомий ватажок "ДНР"
У РФ померла бойовик "ДНР" (фото: youtube.com.vicenews)

У Росії при загадкових обставинах помер один з відомих бойовиків "ДНР"

У Росії при загадкових обставинах помер один з відомих ватажків "ДНР", учасник підрозділу "Спарта", шанувальник "російського світу" Юрій Філатов. Про смерть "ихтамнета" повідомив у соціальній мережі Twitter блогер полд ніком Necto Mancer.

За словами блогера, тіло терориста знайшли у готелі в Череповці 12 листопада 2019 року. Також бойовик був відомий, завдяки позывному "Чеширський кіт".

"Філатов Юрій Миколайович (Чеширський Кіт). "Спарта", перший армійський корпус ЗС РФ (ДНР). Місце проживання – Хабаровськ. Народився 29/04/1969. Знайдений мертвим в готелі в Череповці 12/11/2019", - написав блогер.

За словами блогера, ця інформація взята з соціальних мереж прихильників "русского мира". У мережі терорист викладав фотографії, де він із задоволенням фотографувався на тлі руїн Донецького аеропорту.

Позував на тлі руїн ДАП: помер відомий ватажок &quot;ДНР&quot;Позував на тлі руїн ДАП: помер відомий ватажок &quot;ДНР&quot;Бойовик Юрій Філатов помер в РФ (Twitter)

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