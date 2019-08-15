Пожизненный оклад и дача: чем государство обеспечит Порошенко

Бывший президент Украины до конца своей жизни будет обеспечен соцпакетом от государства
Петр Порошенко покинул пост президента после официальной инаугурации Владимира Зеленского. После ухода со своих должностей президенты, министры и депутаты, получают пожизненное обеспечение от государства. Речь идет не только о зарплатах и пенсиях.
В данный момент точно не ясно, какие соцгарантии ожидают пятого президента Украины Петра Порошенко, поскольку размер соцпакета зависит от нынешнего главы государства Владимира Зеленского и нового премьер-министра.
Но кое-что Порошенко получит в любом случае, ведь пока не отменено постановление Верховной Рады "Об обеспечении, обслуживании и охране президента Украины", которое было принято в 1992 году.
Скриншот с zakon.rada.gov.ua
Согласно данному постановлению, после ухода с должности главы государства у президента остается на пожизненной основе:
Напомним, что Порошенко умилил фото с женой Мариной у фонтана возле летнего Мариинского дворца.
Ранее сообщалось о том, что Порошенко в Страсбурге отправил российских пропагандистов в Гаагский трибунал.
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