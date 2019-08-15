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Пожизненный оклад и дача: чем государство обеспечит Порошенко

STYLERЖизнь    15.08.2019 - 20:07
Пожизненный оклад и дача: чем государство обеспечит Порошенко
Порошенко получит от государства пожизненный оклад и дачу (фото: коллаж РБК-Украина)

Бывший президент Украины до конца своей жизни будет обеспечен соцпакетом от государства

Петр Порошенко покинул пост президента после официальной инаугурации Владимира Зеленского. После ухода со своих должностей президенты, министры и депутаты, получают пожизненное обеспечение от государства. Речь идет не только о зарплатах и пенсиях.

В данный момент точно не ясно, какие соцгарантии ожидают пятого президента Украины Петра Порошенко, поскольку размер соцпакета зависит от нынешнего главы государства Владимира Зеленского и нового премьер-министра.

Но кое-что Порошенко получит в любом случае, ведь пока не отменено постановление Верховной Рады "Об обеспечении, обслуживании и охране президента Украины", которое было принято в 1992 году.

Пожизненный оклад и дача: чем государство обеспечит Порошенко

Скриншот с zakon.rada.gov.ua

Согласно данному постановлению, после ухода с должности главы государства у президента остается на пожизненной основе:

  • Должностной оклад - 28 тысяч гривен;
  • Государственная дача с необходимым обслуживанием, охраной и транспортным обеспечением;
  • Медицинское и санаторно-курортное обслуживание бывшего президента и его жены.

Напомним, что Порошенко умилил фото с женой Мариной у фонтана возле летнего Мариинского дворца.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко в Страсбурге отправил российских пропагандистов в Гаагский трибунал.

Мы также писали о том, что Порошенко ответил на заявление о допросе на полиграфе.

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