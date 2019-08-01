Порошенко умилил фото с женой у фонтана: дякую, моя кохана

Петр Порошенко с женой (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Петр Порошенко поделился с подписчиками мимимишным фото с женой

Петр Порошенко показал милое фото с женой Мариной, сделанное на фоне летнего Мариинского дворца и фонтана. Снимок бывший президент Украины опубликовал на своей странице в Facebook.

В посте экс-гарант поблагодарил жену за то, что она всегда поддерживает его – как в сложных ситуациях, так и в радостные моменты.

"Ты рядом в самые счастливые и в самые трудные дни. Ты – мое вдохновение! Спасибо, моя любимая!" – написал Петр Алексеевич.

Петр Порошенко с супругой Мариной (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Это фото вызвало настоящий ажиотаж в сети.

Фонтан замилувався милою парою і зробився у вигляді кришталевих ангелочків. Гарне фото гарної пари. Це приклад усім, особливо тим, хто вагається, чи створювати сім'ю зараз, коли все неясно.

Неймовірно прекрасна сім'я! Бережи вас Боже.

Дуже радий за вас! Щасти вам!

Ви зразкова родина. Щастя Вам і здоров'я на многії літа.

Бережіть один одного! Нехай вам сили добра допомагають долати виклики

Вы молодцы. Сохранили свою любовь. Здоровья вам, любви и удач!

Який гарний приклад щасливої родини. Якщо буде лад у родинах, буде міцна Україна.

Скриншот комментариев (facebook.com/petroporoshenko)

Скриншот комментариев (facebook.com/petroporoshenko)

Скриншот комментариев (facebook.com/petroporoshenko)

Кстати, фонтан, возле которого сфотографировались влюбленные, длительное время не работал. Впервые после долгого молчания его включили в день инаугурации Владимира Зеленского – 20 мая.

Этот фонтан имеет традиционный для XVIII века характер: украшен парными скульптурными композициями, что являются копиями скульптур середины XVIII века.

Ранее Порошенко обратился к украинцам по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины.