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Порошенко умилил фото с женой у фонтана: дякую, моя кохана

STYLERПерсоны    01.08.2019 - 01:27
Порошенко умилил фото с женой у фонтана: дякую, моя кохана
Петр Порошенко с женой (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Петр Порошенко поделился с подписчиками мимимишным фото с женой

Петр Порошенко показал милое фото с женой Мариной, сделанное на фоне летнего Мариинского дворца и фонтана. Снимок бывший президент Украины опубликовал на своей странице в Facebook.

В посте экс-гарант поблагодарил жену за то, что она всегда поддерживает его – как в сложных ситуациях, так и в радостные моменты.

"Ты рядом в самые счастливые и в самые трудные дни. Ты – мое вдохновение! Спасибо, моя любимая!" – написал Петр Алексеевич.

Порошенко умилил фото с женой у фонтана: дякую, моя кохана

Петр Порошенко с супругой Мариной (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Это фото вызвало настоящий ажиотаж в сети.

  • Фонтан замилувався милою парою і зробився у вигляді кришталевих ангелочків. Гарне фото гарної пари. Це приклад усім, особливо тим, хто вагається, чи створювати сім'ю зараз, коли все неясно.
  • Неймовірно прекрасна сім'я! Бережи вас Боже.
  • Дуже радий за вас! Щасти вам!
  • Ви зразкова родина. Щастя Вам і здоров'я на многії літа.
  • Бережіть один одного! Нехай вам сили добра допомагають долати виклики
  • Вы молодцы. Сохранили свою любовь. Здоровья вам, любви и удач!
  • Який гарний приклад щасливої родини. Якщо буде лад у родинах, буде міцна Україна.

Порошенко умилил фото с женой у фонтана: дякую, моя кохана

Скриншот комментариев (facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко умилил фото с женой у фонтана: дякую, моя кохана

Скриншот комментариев (facebook.com/petroporoshenko)

Порошенко умилил фото с женой у фонтана: дякую, моя кохана

Скриншот комментариев (facebook.com/petroporoshenko)

Кстати, фонтан, возле которого сфотографировались влюбленные, длительное время не работал. Впервые после долгого молчания его включили в день инаугурации Владимира Зеленского – 20 мая.

Этот фонтан имеет традиционный для XVIII века характер: украшен парными скульптурными композициями, что являются копиями скульптур середины XVIII века.

Ранее Порошенко обратился к украинцам по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси-Украины.

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