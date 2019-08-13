Суд разрешил проверить Порошенко на полиграфе

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Прохождение полиграфа может состояться только при его согласии

Суд дал разрешение на проведение проверки на полиграфе пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

В пресс-службе Государственного бюро расследования заявили, что прохождение полиграфа может состояться только при согласии Порошенко.

"Суд дал разрешение на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но прохождение полиграфа может состояться только при его согласии", - заявили в ГБР.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 августа Петр Порошенко приехал на допрос в Государственное бюро расследований. Под зданием ГБР проходила акция протеста. Участники акции держали в руках флаги ЕС и НАТО, а также плакаты со словами "ГБР, чистите власть, а не медиа".

После того, как он вышел из здания ГБР, его пытались забросать яйцами, которые попали в основном у журналистов. В свою очередь, директор Труба заявил, что 12 августа пятого президента Петра Порошенко допрашивали два часа в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Позже Петр Порошенко заявил, что не доверяет Государственному бюро расследований, поэтому готов пройти полиграф, но в прямом эфире. По его словам, он предложил эти идею следователем ГБР, но у них не было "большого энтузиазма" по этому поводу.