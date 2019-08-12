Порошенко ответил на заявление о допросе на полиграфе

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко хочет пройти полиграф в эфире телеканала "Прямой"

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что не доверяет Государственному бюро расследований, поэтому готов пройти полиграф, но в прямом эфире. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко заявил, что готов пройти полиграф в эфире телеканала "Прямой". По его словам, он предложил эти идею следователем ГБР, но у них не было "большого энтузиазма" по этому поводу.

"Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю его руководству, я не верю в объективность и беспристрастность следствия. И в то же время на "Прямом" канале те вопросы, а у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, я готов пройти детектор лжи в прямом эфире", - сказал Порошенко.

Моя политическая сила и я как лидер Европейская Солидарность и П'пятый президент Украины призываем твердо стоять на защите свободы слова в Украине! Посещение мной ГБР в качестве свидетеля было посвящено ситуации с Телеканал "Прямой". Во время моего президентства действовал запрет на проверку СМИ. События же, которые сейчас разворачиваются вокруг «Прямого», дают основание считать это попыткой рейдерского захвата телеканала, инициатором которого является господин Портнов. По его предположениями, которые не имеют никакого отношения к правде, больше 3 месяцев ГБР делает попытку терроризировать журналистов. Подчеркиваю, что я не имею никакого отношения к собственности или управления «Прямым» каналом. Мы не можем допустить возврата к временам Януковича, чтобы таким образом совершалось давление на журналистов. Уверен, и ГБР, и власти, и президенту сейчас нужно заниматься именно защитой украинского медиапространства от воздействия агрессора. Моя же политическая сила будет делать все, чтобы не допустить вторжения в украинское пространство средств и инструментов влияния РФ. Опубликовано Петром Порошенко Понедельник, 12 августа 2019 г.

Отметим, директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что Порошенко могут допросить на полиграфе.

Напомним, сегодня Петр Порошенко в 9:30 приехал на допрос в Государственное бюро расследований.

После того, как он вышел из здания ГБР, его пытались забросать яйцами, которые попали в основном у журналистов. В свою очередь, директор Труба заявил, что 12 августа пятого президента Петра Порошенко допрашивали два часа в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".