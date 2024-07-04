Поживно і незвично: три страви з рибою для ситної вечері

Паста з сардинами

Паста з сардинами (ілюстративне фото: Freepik)

Для приготування такої пасти з рибою потрібні наступні продукти:

оливкова олія - 1 ст. л.;

панірувальні сухарі - 50 г;

часник - 3 зубчики

розмарин - 1 гілочка;

сардини (консервовані) - 2 банки по 120 г;

пассата (томатне пюре) - 500 г;

оливки - 50 г;

лінгвіні або фузілі - 350 г;

петрушка - невеликий пучок;

пармезан - 25 г.

Як готувати пасту з сардинами

Очистьте і дрібно наріжте зубчики часнику. Промийте зелень і подрібніть її ножем. З сардин і оливок злийте воду, оливки наріжте на 2-4 частини. Пармезан необхідно натерти на маленькій тертці.

1 ч. л. олії розігрійте в пательні на середньому вогні. Всипте панірувальні сухарі і смажте, помішуючи, поки вони не стануть золотистими

Додайте ще 1 ч. л. олії та часник. Готуйте, помішуючи, ще декілька хвилин, потім перекладіть на тарілку і відставте охолоджуватися.

Налийте в окрему каструлю воду і доведіть її до кипіння. Поки вода закипає, поверніть пательню на плиту, влийте решту олії, розмарин і сардини.

Готуйте протягом 2-3 хвилини на середньому вогні, обережно розбиваючи грудочки сардини ложкою. Влийте томатну пасту, додайте оливки та тушкуйте на повільному вогні близько 10 хвилин.

Тим часом відваріть макарони, дотримуючись інструкцій на упаковці. Додайте петрушку та половину пармезану до панірувальних сухарів. Злийте воду з макаронів, залишивши трохи рідини.

Потроху додайте воду з макаронів до томатного соусу, поки він не стане достатньо рідким, щоб покрити макарони, а потім всипте решту пармезану.

Перекладіть макарони в соус, і перемішайте інгредієнти. Подавайте, притрусивши кожну жменею хрустких сухарів.

Пряний булгур з рибою

Пряний булгур з рибою (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Щоб приготувати ароматну рибу з булгуром, потрібні ці інгредієнти:

філе білої риби - 4 шт.;

курячий бульйон - 700 мл;

оливкова олія - 1 ст. л.;

цибуля - 2 шт.;

морква - 3 шт.;

кмин - 2 ч. л.;

курага - 6 шт.;

молодий шпинат - 200 г;

лимон - 4 тонкі скибочки.

Як готувати рибу з булгуром

Очистьте цибулю і подрібніть її на кубики. Промийте моркву, зніміть з неї шкірку, та натріть овоч на тертці. Зелень промийте і подрібніть.

Нагрійте олію у вогнетривкій формі для запікання з кришкою. Покладіть цибулю і смажте протягом 10 хвилин до розм'якшення та золотистого кольору.

Додайте моркву та кмин, і смажте ще інгредієнти ще 2 хвилини. Додайте булгур та абрикоси, перемішайте, залийте бульйоном і доведіть до кипіння. Потім накрийте кришкою і тушкуйте протягом 7 хвилин.

Додайте шпинат, перемішайте страву, і готуйте, доки зелень не зменшиться в розмірах. Зверху викладіть рибне філе, покладіть скибочку лимона і приправте спеціями. Накрийте кришкою і готуйте протягом 8 хвилин на слабкому вогні.

Після цього зменште вогонь до мінімуму і готуйте ще 7-8 хвилин, до розм'якшення риби і булгуру. Готову страву посоліть і поперчіть до свого смаку.

Запечена риба по-грецьки

Запечена риба по-грецьки (ілюстративне фото: GettyImages)

Для того, щоб приготувати рибу по-грецьки, треба наступні продукти:

філе минтая - 200 г або 2 шт.;

картопля - 400 г;

помідори (великі) - 2 шт.;

цибуля - 1 шт.;

часник - 2 зубчики;

сушене орегано - 0,5 ч. л.;

оливкова олія - 2 ст. л.;

лимон - пів лимона;

петрушка - невелика жменя.

Як готувати рибу по-грецьки

Помийте картоплю, почистьте її і наріжте на невеликі частини. Очистьте цибулю, розріжте її навпіл і наріжте скибочками. Часник очистьте і наріжте великими шматочками. Лимон помийте і наріжте на товсті скибочки.

Помийте помідори і зелень, помідори наріжте на 6-8 частин, а петрушку злегка подрібніть ножем.

Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть картоплю, цибулю, часник і орегано у форму для запікання, приправте, полийте олією, а потім ретельно перемішайте.

Запікайте страву протягом 15 хвилин, витягніть форму, переверніть продукти - і запікайте страву ще 15 хвилин.

Після цього додайте лимон і помідори, та запікайте протягом 10 хвилин. Потім викладіть на овочі рибне філе і готуйте страву ще 10 хвилин. Подавайте рибу по-грецьки, посипавши петрушкою.