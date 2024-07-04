Питательно и необычно: три блюда с рыбой для сытного ужина

Паста с сардинами

Паста с сардинами (иллюстративное фото: Freepik)

Для приготовления такой пасты с рыбой требуются следующие продукты:

оливковое масло - 1 ст. л.;

панировочные сухари - 50 г;

чеснок - 3 зубчика

розмарин - 1 веточка;

сардины (консервированные) - 2 банка по 120 г;

пассато (томатное пюре) - 500 г;

оливки - 50 г;

лингвини или фузилли - 350 г;

петрушка - небольшой пучок;

пармезан - 25 г.

Как готовить пасту с сардинами

Очистьте и мелко нашинкуйте зубчики чеснока. Промойте зелень и измельчите ее ножом. С сардин и оливок слейте воду, оливки нарежьте на 2-4 части. Пармезан нужно натереть на маленькой терке.

1 ч. л. растительного масла разогрейте в сковороде на среднем огне. Всыпьте панировочные сухари и жарьте, помешивая, пока они не станут золотистыми.

Добавьте еще 1 ч. л. масла и чеснок. Готовьте, помешивая, еще несколько минут, затем переложите на тарелку и отставьте охлаждаться.

Налейте в отдельную кастрюлю воду и доведите до кипения. Пока вода закипает, верните сковороду на плиту, влейте остальное масло, розмарин и сардины.

Готовьте в течение 2-3 минуты на среднем огне, осторожно разбивая комочки сардины ложкой. Влейте томатную пасту, добавьте оливки и тушите на медленном огне около 10 минут.

Тем временем отварите макароны, следуя инструкциям на упаковке. Добавьте петрушку и половину пармезана в панировочные сухари. Слейте воду из макарон, оставив немного жидкости.

Понемногу добавьте воду с макарон к томатному соусу, пока он не станет достаточно жидким, чтобы покрыть макароны, а затем всыпьте оставшийся пармезан.

Переложите макароны в соус, и перемешайте ингредиенты. Подавайте, посыпав каждую горстью хрустящих сухарей.

Пряный булгур с рыбой

Пряный булгур с рыбой (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Чтобы приготовить ароматную рыбу с булгуром, нужны эти ингредиенты:

филе белой рыбы - 4 шт.;

куриный бульон - 700 мл;

оливковое масло - 1 ст. л.;

лук - 2 шт.;

морковь - 3 шт.;

тмин - 2 ч. л.;

курага - 6 шт.;

молодой шпинат - 200 г;

лимон - 4 тонкие ломтики.

Как готовить рыбу с булгуром

Очистьте лук и измельчите его на кубики. Промойте морковь, снимите с нее кожуру и натрите овощ на терке. Зелень промойте и измельчите.

Нагрейте масло в огнеупорной форме для запекания с крышкой. Положите лук и жарьте в течение 10 минут до размягчения и золотистого цвета.

Добавьте морковь, и тмин и жарьте ингредиенты еще 2 минуты. Добавьте булгур и абрикосы, перемешайте, залейте бульоном и доведите до кипения. Затем накройте крышкой и тушите в течение 7 минут.

Добавьте шпинат, перемешайте блюдо и готовьте, пока зелень не уменьшится в размерах. Сверху выложите рыбное филе, положите ломтик лимона и приправьте специями. Накройте крышкой и готовьте в течение 8 минут на слабом огне.

После этого убавьте огонь до минимума и готовьте еще 7-8 минут, до размягчения рыбы и булгура. Готовое блюдо посолите и поперчите по вкусу.

Запеченная рыба по-гречески

Запеченная рыба по-гречески (иллюстративное фото: GettyImages)

Для того чтобы приготовить рыбу по-гречески, нужны следующие продукты:

филе минтая - 200 г или 2 шт.;

картофель - 400 г;

помидоры (большие) - 2 шт.;

лук - 1 шт.;

чеснок - 2 зубчика;

сушеное орегано - 0,5 ч. л.;

оливковое масло - 2 ст. л.;

лимон - пол лимона;

петрушка - небольшая горсть.

Как готовить рыбу по-гречески

Помойте картофель, почистьте его и нарежьте на небольшие части. Очистьте лук, разрежьте его пополам и нарежьте ломтиками. Чеснок очистьте и нарежьте большими кусочками. Лимон помойте и нарежьте на толстые ломтики.

Помойте помидоры и зелень, нарежьте помидоры на 6-8 частей, а петрушку слегка измельчите ножом.

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите картофель, лук, чеснок и орегано в форму для запекания, приправьте, полейте маслом, а затем тщательно перемешайте.

Запекайте блюдо в течение 15 минут, вытяните форму, переверните продукты - и запекайте блюдо еще 15 минут.

После этого добавьте лимон и помидоры и запекайте в течение 10 минут. Затем выложите на овощи рыбное филе и готовьте еще 10 минут. Подавайте рыбу по-гречески, посыпав петрушкой.