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Одружив Елвіс Преслі: зірка "Ігри престолів" таємно вийшла заміж

STYLERЖиття    02.05.2019 - 22:48
Одружив Елвіс Преслі: зірка "Ігри престолів" таємно вийшла заміж
Софі Тернер таємно вийшла заміж (instagram.com/sophiet)

Обранцем Санси Старк став молодий співак і актор Джо Джонас

Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, яка виконала роль Санса Старк, таємно вийшла заміж за свого бойфренда, співака і актора Джо Джонаса. Про це повідомляють західні ЗМІ.

Церемонія одруження пройшла в Лас-Вегасі і на ній були присутні лише кілька близьких друзів пари. На все весілля молодята витратили 600 доларів.

Одружив Елвіс Преслі: зірка &quot;Ігри престолів&quot; таємно вийшла заміж

Софі Тернер і Джо Джонас (instagram.com/entertainmentweekly)

Софі Тернер з Джо Джонасом зустрічалися близько трьох років і її коханий був поруч з нею у найважчі періоди її життя.

У мережі з'явилося відео незвичайного одруження, на якому видно, що пару одружив актор в костюмі Елвіса Преслі.

"Джо Джонас і Софі Тернер одружені! Пара влаштувала шлюбну церемонію-сюрприз в Лас-Вегасі після того, як відвідали щорічну премію нагородження 2019 Billboard Music Awards", - йдеться в повідомленні EntertainmentWeekly.

Софі Тернер і Джо Джонас таємно розписалися в Лас-Вегасі (YouTube/The Sun)

На даний момент невідомо, чи планували закохані таке оригінальне весілля або ж рішення одружитися до них прийшло спонтанно, так як вони не коментують важливу подія.

Відомо, що Джо Джонас освідчився Софі Тернер ще 15 жовтня 2017 року і актриса сповістила своїх фанатів про те, що вона прийняла пропозицію і відповіла згодою. Однак про майбутнє весілля у всіх інтерв'ю вона відповідала ухильно.

 

Софі Тернер і Джо Джонас (instagram.com/sophiet)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зірка "Ігри престолів" зробила зізнання про самогубство.

А також розповідали про те, що Кіт Харінгтон розповів, яка його улюблена сцена в "Грі престолів".

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