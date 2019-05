Одружив Елвіс Преслі: зірка "Ігри престолів" таємно вийшла заміж

Обранцем Санси Старк став молодий співак і актор Джо Джонас

Зірка серіалу "Гра престолів" Софі Тернер, яка виконала роль Санса Старк, таємно вийшла заміж за свого бойфренда, співака і актора Джо Джонаса. Про це повідомляють західні ЗМІ.

Церемонія одруження пройшла в Лас-Вегасі і на ній були присутні лише кілька близьких друзів пари. На все весілля молодята витратили 600 доларів.

Софі Тернер і Джо Джонас (instagram.com/entertainmentweekly)

Софі Тернер з Джо Джонасом зустрічалися близько трьох років і її коханий був поруч з нею у найважчі періоди її життя.

У мережі з'явилося відео незвичайного одруження, на якому видно, що пару одружив актор в костюмі Елвіса Преслі.

"Джо Джонас і Софі Тернер одружені! Пара влаштувала шлюбну церемонію-сюрприз в Лас-Вегасі після того, як відвідали щорічну премію нагородження 2019 Billboard Music Awards", - йдеться в повідомленні EntertainmentWeekly.

Софі Тернер і Джо Джонас таємно розписалися в Лас-Вегасі (YouTube/The Sun)

На даний момент невідомо, чи планували закохані таке оригінальне весілля або ж рішення одружитися до них прийшло спонтанно, так як вони не коментують важливу подія.

Looks like Sophie Turner and Joe Jonas are getting married!! pic.twitter.com/zSW17g5cHC