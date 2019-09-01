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Пожарные спасли Папу Римского в Ватикане: все подробности

STYLERПерсоны    01.09.2019 - 17:11
Пожарные спасли Папу Римского в Ватикане: все подробности
Папа Римский застрял в лифте - все подробности (фото: GettyImages)

Папа Римский Франциск провел в "заточении" 25 минут

Папа Римский Франциск застрял в лифте почти на полчаса, его освободила пожарная бригада. Из-за случившегося инцидента Папа опоздал на собственную проповедь на площади Святого Петра в воскресенье, объяснив причину своей задержки. Об этом рассказывает Reuters.

Папа Римский Франциск извинился перед прихожанами за опоздание.

"Прошу прощения", - сказал он, начав выступление с опозданием примерно на 10 минут.

Затем он объяснил, что в Ватикане появилась проблема с электропитанием и он застрял в лифте, пока не был освобожден пожарными Ватикана.

"Аплодисменты пожарным", - сказал он собравшимся.

Пожарные спасли Папу Римского в Ватикане: все подробности

Папа Римский застрял в лифте - все подробности (фото: GettyImages)

Напомним, Папа Римский Франциск изменил самую популярную молитву "Отче наш". Папа Римский считает, что в молитве фразу "и не введи нас в искушение" стоит перевести как "не дай нам поддаться искушению". Связано это с тем, что предыдущая формулировка предполагает, что именно Бог решает привести нас в искушение или нет, хотя это должен решать каждый за себя, не перекладывая ответственность.

Также Папа Римский предписал священникам сообщать о домогательствах, о которых можно заявить конфиденциально.

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