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Папа Римский изменил самую популярную молитву "Отче наш": новый текст

STYLERПерсоны    06.06.2019 - 17:25
Папа Римский изменил самую популярную молитву "Отче наш": новый текст
Папа Римский утвердил новый вариант "Отче наш" (фото: GettyImages)

Папа Римский утвердил новый вариант молитвы "Отче наш"

Папа Римский Франциск официально одобрил изменение текста самой популярной молитвы "Отче Наш", выдвинув свои аргументы по данному вопросу. Об этом сообщает издание Ucatholic. 

Папа Римский считает, что в молитве фразу "и не введи нас в искушение" стоит перевести как "не дай нам поддаться искушению". Связано это с тем, что предыдущая формулировка предполагает, что именно Бог решает привести нас в искушение или нет, хотя это должен решать каждый за себя, не перекладывая ответственность.

"Бог никогда не вводит нас в искушение. Он позволяет нам испытывать искушение, но мы должны сами сделать выбор", - отметил Франциск.

Папа Римский изменил самую популярную молитву &quot;Отче наш&quot;: новый текстПапа Римский утвердил новый вариант "Отче наш" (фото: GettyImages)

Текст молитвы "Отче Наш" после новшеств:

Отче наш, сущий на небесах!

Да святится имя Твое;

да приидет Царствие Твое;

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

хлеб наш насущный дай нам на сей день;

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

и не дай нам поддаться искушению, но избавь нас от лукавого.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. 

Напомним, что Папа Римский планирует обсудить с Путиным ситуацию в Украине.

Также Папа Римский предписал священникам сообщать о домогательствах, о которых можно заявить конфиденциально.

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