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Пожежники врятували Папу Римського у Ватикані: усі подробиці

STYLERПерсони    01.09.2019 - 17:11
Пожежники врятували Папу Римського у Ватикані: усі подробиці
Папа Римський застряг у ліфті - всі подробиці (фото: GettyImages)

Папа Римський Франциск провів в "ув'язненні" 25 хвилин

Папа Римський Франциск застряг у ліфті майже на півгодини, його звільнила пожежна бригада. Через інцидент Папа запізнився на власну проповідь на площі Святого Петра у неділю, пояснивши причину своєї затримки. Про це розповідає Reuters.

Папа Римський Франциск вибачився перед парафіянами за запізнення.

"Прошу вибачення", - сказав він, розпочавши виступ з запізненням приблизно на 10 хвилин.

Потім він пояснив, що у Ватикані з'явилася проблема з електроживленням і він застряг у ліфті, поки не був звільнений пожежними Ватикану.

"Оплески пожежникам", - сказав він присутнім.

Пожежники врятували Папу Римського у Ватикані: усі подробиці

Папа Римський застряг у ліфті - всі подробиці (фото: GettyImages)

Нагадаємо, Папа Римський Франциск змінив саму популярну молитву "Отче наш". Папа Римський вважає, що в молитві фразу "і не введи нас у спокусу" варто перевести як "не дай нам піддатися спокусі". Пов'язано це з тим, що попередня формулювання припускає, що саме Бог вирішує привести нас у спокусу або ні, хоча це повинен вирішувати кожен за себе, не перекладаючи відповідальність.

Також Папа Римський наказав священикам повідомляти про домагання, про які можна заявити конфіденційно.

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