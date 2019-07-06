Папа Римский назвал ситуацию на Донбассе гибридной войной

Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Папа Фанциск встретился в Ватикане с украинскими епископами

Папа Римский Франциск во время встречи в Ватикане с украинскими епископами осудил войну на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Прием украинских епископов состоялся на следующий день после встречи понтифика с российским президентом Владимиром Путиным.

"В этом регионе ведется гибридная война, отмеченная печатью пропагандистской лжи и манипуляций и сопровождается попытками втянуть в дело и религиозный аспект", - сказал Папа.

Также Франциск призвал к единству и бдительности католическую церковь в Украине.

Отметим, что встреча Папы Римского Франциска с Владимиром Путиным в его официальной папской резиденции состоялась за день до приема украинской делегации. По заявлениям пресс-службы Кремля и российских СМИ известно, что в ходе этой встречи обсуждались "некоторые важные вопросы, касающиеся жизни католической церкви в России". Ситуация в Украине также была среди тем разговора сторон.

Напомним, пресс-служба Ватикана анонсировала встречу Папы Римского и российского президента 4 июля. Отмечалось, что Франциск и Путин собираются обсудить ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке.

Ранее Папа Римский в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi вспомнил об Украине и попросил для нее мира. Он призвал международное сообщество к братству и солидарности и заявил, что молится за мир на Донбассе.