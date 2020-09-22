Пожар на свалке в Киеве: врачи рассказали о рисках для здоровья

В понедельник, 21 сентября, в Киеве резко повысился уровень загрязненности воздуха из-за пожара на свалке. При этом самый загрязненный воздух наблюдался на Левом береге столицы. Экологи и врачи рассказали, что такие пожары могут нести существенные последствия для здоровья киевлян.

Жители Дарницкого района пожаловались на то, что из-за густого дыма за полметра ничего не видно. Кроме того, людям пришлось закрывать окна, потому, что дышать было просто невозможно. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пожар в Киеве на свалке беспокоит экологов из-за загрязнения воздуха (видео: YouTube)

Эксперты советуют в районе сильного смога лучше дышать в респираторе, потому что в воздухе уже зафиксировали превышение вредных веществ. Экологи утверждают, что подобные пожары изменяют экологию всего города.

Люди, которые дышат дымом, серьезно рискуют, поскольку в воздухе большая концентрация канцерогенов. При этом воздух не очищается.

Киевлянам советуют во время подобных пожаров сидеть дома и не открывать окна. Также нужно стараться чаще делать влажную уборку. Особенно это касается пожилых людей.

Семейный врач София Зинчук советует также по приходу в какое-то помещение первым делом промывать нос и прополоскать горло. Из-за грязного воздуха может усилиться кашель или головная боль. Также может возникнуть обострение аллергии или заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Напомним, ученые назвали главные источники загрязнения в квартире.