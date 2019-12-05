Пожар в Одессе: появились данные о жертвах и пропавших без вести

Владимир Зеленский высказался о пожаре в одесском колледже и высказал опасения, что количество жертв может быть больше. Президент поручил главе Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям, а также как можно оперативнее выяснить все обстоятельства, которые привели к трагедии. Об этом глава государства написал 5 декабря на странице в Facebook.

При этом Зеленский призвал "не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса в одном городе страны".

Также он высказал соболезнования в связи со смертью 16-летней студентки Ксении Бабенко, которая скончалась в больнице.

16-летняя Ксения Бабенко погибла в результате пожара в Одессе (Фото из открытыхисточников)

"Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем", - написал президент.

Зеленский высказал надежду на то, что с 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми.

"Но не хочу никого обманывать - жертв может быть больше", - сказал он.

Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и напомнил, что сейчас в больницах находится 21 человек в состоянии средней тяжести.

"И все мы молимся за жизни 5 человек, состояние которых тяжелое. Знаем, что врачи делают для их спасения все возможное. И невозможно тоже", - заявил Зеленский.

Президент высоко отметил героическую борьбу пожарных и спасателей - из них семеро также пострадали и находятся в больницах.

"Очень прошу общественность и журналистов оперировать только корректными цифрами. Итак, по состоянию на 6:00 в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах согласно полученных травм и необходимой помощи", - рассказал Зеленский.

Пользователи сети высказывают соболезнования семьям погибшей и пострадавших и призывают тщательно расследовать трагедию.

Виктория, Токио, теперь это. Три трагедии, три случая, когда не сработала пожарная сигнализация. Одесситы требуют обратить внимание на руководство ГСЧС области, провести расследование и заставить ответить тех, кто за деньги продает детские жизни!

Надо не крайних искать а виновных! Найти и наказать по всей строгости. Только страх перед реальным наказанием будет мотивацией для предотвращения таких трагедий. Кстати... А когда посадки обещанные?

Очень надеюсь что жертв будет как можно меньше, дети не должны расплачиваться за ошибки взрослых.

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