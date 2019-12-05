Пожар в Одессе: появились данные о жертвах и пропавших без вести

После пожара в одесском колледже 14 человек считаются пропавшими без вести
Владимир Зеленский высказался о пожаре в одесском колледже и высказал опасения, что количество жертв может быть больше. Президент поручил главе Одесской ОГА и всей местной власти сделать все для помощи пострадавшим и их семьям, а также как можно оперативнее выяснить все обстоятельства, которые привели к трагедии. Об этом глава государства написал 5 декабря на странице в Facebook.
При этом Зеленский призвал "не искать крайних, а больше не допускать такого ужаса в одном городе страны".
Также он высказал соболезнования в связи со смертью 16-летней студентки Ксении Бабенко, которая скончалась в больнице.
16-летняя Ксения Бабенко погибла в результате пожара в Одессе (Фото из открытыхисточников)
"Вся страна сочувствует ее родителям. Мы не оставим вас наедине с вашим горем", - написал президент.
Зеленский высказал надежду на то, что с 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми.
"Но не хочу никого обманывать - жертв может быть больше", - сказал он.
Глава государства пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и напомнил, что сейчас в больницах находится 21 человек в состоянии средней тяжести.
"И все мы молимся за жизни 5 человек, состояние которых тяжелое. Знаем, что врачи делают для их спасения все возможное. И невозможно тоже", - заявил Зеленский.
Президент высоко отметил героическую борьбу пожарных и спасателей - из них семеро также пострадали и находятся в больницах.
"Очень прошу общественность и журналистов оперировать только корректными цифрами. Итак, по состоянию на 6:00 в Одессе 1 погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них - 5 студентов), 27 человек в больницах согласно полученных травм и необходимой помощи", - рассказал Зеленский.
Пользователи сети высказывают соболезнования семьям погибшей и пострадавших и призывают тщательно расследовать трагедию.
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