Пожар в гостинице Одессы: очевидцы рассказали об истинной причине трагедии

Фото: Отелm в Одессе (dumskaya.net)

Жильцы сгоревшего отеля в Одессе обвиняют во всем руководство гостиницы

Пожар в Одессе в гостинице "Токио стар" унес жизни девяти человек, десять людей пострадали от возгорания. На момент огня в отеле находились 200 человек, многие из них иностранцы. Среди госпитализированных 10-летняя девочка, у которой диагностировали 12% ожогов тела и отравление продуктами горения.

В мэрии Одессы сообщили, что состояние тяжелых пострадавших стало немного лучше. Очевидцы трагедии рассказали, как все происходило в ночь на 17 августа.

Люди поделились информацией,что проблемы с проводкой в отеле уже случались и об этом сообщали администрации отеля, однако менеджеры совсем не реагировали на сообщения о проблеме. Об этом сообщает ТСН.

"Загорелась прачечная на втором этаже. Прачечная находится в конце коридора. Загорелась проводка. Не знаю, что там – говорят, что проводка",

– рассказал гость отеля Артем Тяка.

Когда начался пожар, людей в их номерах будили стуком кулаками в дверь, так как пожарная сигнализация в гостинице не работала.

"Я был, можно сказать, в самом пекле. Поскольку я спал в это время. Около двух часов — стук в дверь и крик "Выходим, выходим!". Вначале не понял, думал, просто какой-то шум, а потом, когда черный дым через щели пошел, тогда я моментально оделся. Ничего не успел взять, захватил только фуражку"Одесса" и выскочил", - рассказал один из пострадавших.

По словам пожарных, это счастье, что жертв оказалось не так много, ведь форма здания создавала эффект печной трубы и большую тягу, быстро распространяя огонь и дым.

Отметим, что в июле сгоревший отель должен был проверить инспектор ГСЧС, но владелец просто не пустил его в помещение гостиницы.

К слову, в ожоговом отделении 10-й городской больницы Одессы на данный момент находятся восемь пострадавших. В реанимации сейчас шесть человек.

Как мы ранее писали, в больницах Одессы остаются 8 пострадавших при пожаре в гостинице.

Читайте все подробности пожара в материале, Пожар в гостинице Одессы: что произошло.