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Пожежа в готелі Одеси: очевидці розповіли про справжню причину трагедії

STYLERЖиття    18.08.2019 - 16:44
Пожежа в готелі Одеси: очевидці розповіли про справжню причину трагедії
Фото: Отелм в Одесі (dumskaya.net)

Мешканці згорілого готелю в Одесі звинувачують у всьому керівництво готелю

Пожежа в Одесі в готелі "Токіо стар" забрала життя дев'яти осіб, десять людей постраждали від спалаху. На момент вогню в готелі було 200 людей, багато з них іноземці. Серед госпіталізованих 10-річна дівчинка, в якої діагностували 12% опіків тіла та отруєння продуктами горіння.

В мерії Одеси повідомили, що стан важких постраждалих став трохи кращий. Очевидці трагедії розповіли, як усе відбувалося в ніч на 17 серпня.

Люди поділилися інформацією,що проблеми з проводкою в готелі вже траплялися і про це повідомляли адміністрації готелю, однак менеджери зовсім не реагували на повідомлення про проблему. Про це повідомляє ТСН.

"Загорівся ресторан на другому поверсі. Пральня знаходиться наприкінці коридору. Загорілась проводка. Не знаю, що там, кажуть, що проводка",
– розповів гість готелю Артем Тяка.

Коли почалася пожежа, людей в їх номерах будили стуком кулака в двері, через те, що пожежна сигналізація в готелі не працювала.

"Я був, можна сказати, в самому пеклі. Оскільки я спав у цей час. Близько двох годин — стук у двері і крик "Виходимо, виходимо!". Спочатку не зрозумів, думав, просто якийсь шум, а потім, коли чорний дим через щілини пішов, тоді я вмить вдягся. Нічого не встиг взяти, захопив тільки кашкет"Одеса" і вискочив", - розповів один з постраждалих.

За словами пожежників, це щастя, що жертв виявилося не так багато, адже форма будівлі створювала ефект пічної труби і велику тягу, швидко поширюючи вогонь і дим.

Відзначимо, що в липні згорілий готель повинен був перевірити інспектор ДСНС, але власник просто не пустив його в приміщення готелю.

До речі, в опіковому відділенні 10-ї міської лікарні Одеси на даний момент знаходяться вісім постраждалих. У реанімації нині шість чоловік.

Як ми раніше писали, у лікарнях Одеси залишаються 8 постраждалих при пожежі в готелі.

Читайте всі подробиці пожежі в матеріалі, Пожежа в готелі Одеси: що сталося.

Пожежа в готелі Одеси: що сталося Затримано власника одеського готелю, в якому сталася пожежа
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