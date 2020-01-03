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Поздравление Зеленского высмеяли в стихах: як умру, то поховайте мене, де завгодно

STYLERЖизнь    03.01.2020 - 13:12
Поздравление Зеленского высмеяли в стихах: як умру, то поховайте мене, де завгодно
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского продолжают высмеивать в сети

Владимир Зеленский после своего новогоднего поздравления с 2020-м продолжает быть в эпицентре шуток в социальных сетях.

Особенно активно украинцы высмеивают новогоднюю речь президента Украины о том, что неважно, как называется улица, – важно, чтобы она была заасфальтирована и хорошо освещена.

Так, в Facebook даже появился стих, в котором автор, Павел Гинтов, иронически реагирует на слова Зеленского. Стихотворение представляет собой переработанную версию "Заповіт" Тараса Шевченко.

"Заповіт Шевченко, у которого могли быть любые взгляды (и вообще это же не существенно)", - написал Гинтов.

Предлагаем вам текст стихотворения, который за считанные часы собрал более тысячи лайков в соцсети.

Как умру, похороните
Меня, где угодно.
В К

Как умру, похороните
Меня, где угодно.
В Каневе, в Стрые, в Варшаве,
В Туле или в Гродно.

Чтобы ланы или пустыня,
Прерии или горы.
Запустите меня в космос
Или бросьте в море.

И под флагом - неважно,
цвета какого -
Вспомните знаменитое
Неплохое тихое слово:

Что, наверное, не важно
В ад или в рай,
Если есть асфальт и свет,
Разница какая?

Поздравление Зеленского высмеяли в стихах: як умру, то поховайте мене, де завгодно

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