Поздравление Зеленского высмеяли в стихах: як умру, то поховайте мене, де завгодно

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Новогоднее поздравление Владимира Зеленского продолжают высмеивать в сети

Владимир Зеленский после своего новогоднего поздравления с 2020-м продолжает быть в эпицентре шуток в социальных сетях.



Особенно активно украинцы высмеивают новогоднюю речь президента Украины о том, что неважно, как называется улица, – важно, чтобы она была заасфальтирована и хорошо освещена.



Так, в Facebook даже появился стих, в котором автор, Павел Гинтов, иронически реагирует на слова Зеленского. Стихотворение представляет собой переработанную версию "Заповіт" Тараса Шевченко.



"Заповіт Шевченко, у которого могли быть любые взгляды (и вообще это же не существенно)", - написал Гинтов.



Предлагаем вам текст стихотворения, который за считанные часы собрал более тысячи лайков в соцсети.



Как умру, похороните

Меня, где угодно.

В К

Как умру, похороните

Меня, где угодно.

В Каневе, в Стрые, в Варшаве,

В Туле или в Гродно.



Чтобы ланы или пустыня,

Прерии или горы.

Запустите меня в космос

Или бросьте в море.



И под флагом - неважно,

цвета какого -

Вспомните знаменитое

Неплохое тихое слово:



Что, наверное, не важно

В ад или в рай,

Если есть асфальт и свет,

Разница какая?