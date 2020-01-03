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Привітання Зеленського висміяли у віршах: як умру, то поховайте мене, де завгодно

STYLERЖиття    03.01.2020 - 13:12
Привітання Зеленського висміяли у віршах: як умру, то поховайте мене, де завгодно
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Новорічне привітання Володимира Зеленського продовжують висміювати у мережі

Володимир Зеленський після свого новорічного привітання з 2020-м продовжує бути в епіцентрі жартів у соціальних мережах.

Особливо активно українці висміюють новорічну промову президента України про те, що неважливо, як називається вулиця, – важливо, щоб вона була заасфальтована і гарно освітлена.

Так, у Facebook навіть з'явився вірш, у якому автор, Павло Гінтов, іронічно реагує на слова Зеленського. Вірш являє собою перероблену версію "Заповіту" Тараса Шевченка.

"Заповіт Шевченка, у якого могли бути будь-які погляди (і взагалі це ж не суттєво)", - написав Гінтов.

Пропонуємо вам текст вірша, який за лічені години зібрав більше тисячі вподобань у соцмережі.

Як умру, то поховайте
Мене, де завгодно.

Як умру, то поховайте
Мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Варшаві,
В Тулі або в Гродно.

Щоб лани або пустеля,
Прерії чи гори.
Запустіть мене у космос
Або киньте в море.

І під прапором - байдуже,
кольору якого -
Пригадайте знамените
Незле тихе слово:

Що, напевно, не важливо
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?

Привітання Зеленського висміяли у віршах: як умру, то поховайте мене, де завгодно

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