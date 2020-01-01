Янина Соколова разнесла Зеленского за новогоднее поздравление: Путин не Юзик

Янина Соколова (фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Соколова объяснила, что было не так в речи президента Зеленского

Поздравление президента Украины Владимира Зеленского с Новым годом вызвало неоднозначную реакцию жителей страны. Известная украинская телеведущая Янина Соколова на своей странице в Facebook написала резкий пост о поздравлении Зеленского и напомнила, что Путин – это не Юзик.

Соколова обратилась к Зеленскому и выразила мнение, что войну с Россией можно закончить двумя способами: выиграть или проиграть. А наивная игра в "мы все за мир" с взаимными поздравлениями с Новым годом – это грустный суицид.

"КВН никогда не обыграет КГБ. Я сейчас сугубо об уровне стратегии. Или Вы думаете, что Вам удастся задобрить, а потом хоп и перехитрить соседа? Не…Путин не Юзик. Немножко иной психотип и мозги. Он понимает только позицию силы. Заигрыванием Вы только позорите свою страну, 13 тысяч граждан которой этот господин убил", - написала журналистка.

Она добавила, что есть разница в том, как названа улица и кто мы, так как страну объединяет не бумажка, и не асфальт и даже не стремление к миру.

"Разница большая. В ней как раз вся соль. Когда Вы это поймете, то все пойдет правильным путем. Как это поняли в Польше, Венгрии, Франции и Германии. Ответ на вопрос "кто мы?" будет тогда четким и уверенным, когда Вы поймете, что страну объединяет не бумажка и асфальт, и даже не стремление к миру, а общая национальная идея, самоидентификация, борьба с врагом, который калечит и уничтожает наших солдат, понимание хода своей истории, категоричность к любому посягательству на все украинское внутри и снаружи, ценность языка и культуры, личностей, которые изменили ход истории в борьбе за независимость и суверенитет", - объяснила Соколова.

Она посоветовала президенту окружить себя теми, кто это понимает, так как он оказался в вакууме малороссов.

"Если Вам все-таки все равно. То предлагаю назвать Банковую, где Ваш офис – ул. Бандеры. Тоже на Б. Какая разница", - резюмировала телеведущая.

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