Позбутися посічених кінчиків волосся можна назавжди: 7 способів, щоб цього досягти

Посічені кінчики волосся - це досить поширена проблема у жінок. Причин такого стану може бути безліч. Тому важливо правильно доглядати за волоссям, щоб воно було гарним.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт OnlyMyHealth .

Підстригайте кінчики волосся

В ідеалі, навідуватися до перукаря потрібно раз на півтора-два місяці для підстригання кінчиків.

Однак при цьому доведеться пожертвувати довжиною.

Кокосова олія

Така олія добре зволожує волосся. Нанесіть теплу олію на волосся на 30 хвилин, а потім змийте шампунем. Кокосова олія допомагає в лікуванні помічених кінчиків.

Яєчна маска

Потрібно збити яйце та нанести на кінчики волосся. Через 20 хвилин змийте маску шампунем.

Фахівці кажуть, що яйця багаті на білок, тому допомагають зміцнити волосся.

Натуральні гребінці для волосся

Матеріал, з якого зроблений гребінець або щітка, відіграє важливу роль у догляді за волоссям. Пластмасові щітки з гострими зубками здатні травмувати волосся, таким чином спричиняючи посічення кінчиків.

Дерев'яні гребінці з натуральною щетиною покращують кровообіг і стимулюють зростання волосся.

Алое вера

На посічені кінчики нанесіть гель алое вера, який має заспокійливі та зволожувальні властивості.

Відмовтеся від термоукладки

Фен, плойка, щипці для завивання сильно нагрівають волосся, негативно впливають на його структуру.

Під час використання потрібно нанести термозахист, що захистити волосся від високої температури.

Зволожуйте волосся

Регулярно робіть зволожувальні маски для волосся для того, щоб відновити структуру.

Наносити таку маску потрібно не одразу після миття голови. Перед нанесенням маски, волосся потрібно підсушити рушником.