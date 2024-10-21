7 кухонних речей, які негайно треба викинути

Старі пластикові контейнери

Коли ви бачите на контейнерах ознаки зношеності - це може бути першим сигналом, що їх варто викинути. Крім того, що їхній зовнішній вигляд непривабливий, то вони ще й можуть нести загрозу для здоров’я.

Якщо ви розігріваєте їжу в старому пластикову контейнері, є ризик, що туди потраплять шкідливі хімікати. Тому краще одразу позбуватися старого і купувати нове красиве і безпечне.

Не користуйтеся старими пластиковими контейнерами (фото: Freepik)

Потрісканий чи надбитий посуд

Буває так, що від улюбленої чашки відбивається шматочок чи з’являються тріщини, але позбутися її бракує сил. Та крім негарного вигляду, пошкоджений посуд несе небезпеку.

Все може початися з дрібних порізів чи подряпин. Але може бути й таке, що та ж улюблена чашка підведе вас, коли ви будете нести в ній гарячий чай. Щоб таких неприємностей не було, краще викидати розбитий посуд зі своєї кухні.

Пошкоджені каструлі, сковорідки чи форми для випікання

Якщо ви помітили лущення чи серйозні подряпини на цьому посуді, то це знак, що саме час його викинути. Готувати їжу в пошкоджених каструлях чи сковорідках небезпечно.

Розсортуйте свої каструлі, сковорідки та форми для випікання і залиште на кухні лише ті, якими регулярно користуєтеся. А все інше віднесіть на смітник.

Зношені кухонні рукавички

Вони захищають ваші руки від гарячих кришок, каструль чи дека. Проте з часом рукавички можуть зношуватися і виконувати свою функцію неефективно.

Якщо на кухонній рукавиці з’явилися дірки чи тонкі ділянки - викиньте її негайно. У пошкодженому стані вона не захищатиме ваші руки. Краще придбати нову і почуватися в безпеці.

Старі кухонні рушники

Навіть якщо ви часто змінюєте кухонні рушники, вони все одно не вічні. Після тривалого використання на них накопичуються бактерії, а також утворюються неприємні запахи.

Якщо ви помітили, що кухонний рушник порвався, надто забруднився чи припинив вбирати вологу, то його час викинути. На вашій кухні місце лише чистим новим рушникам, а старі віднесіть до ганчір’я.

Зношені дерев’яні ложечки та лопатки

Вони часто є кухонними фаворитами багатьох господинь. Це зручний та екологічний інвентар. Проте навіть вони можуть створювати неприємності.

Утворення на дерев’яних ложечка чи лопатках тріщин, розривів або неприємного запаху свідчить про їхню непридатність. На таких предметах починають залишатися часточки їжі, які приваблюють бактерії.

Тому пошкоджений інвентар слід замінити.

Викиньте в смітник старі дерев'яні ложечки чи лопатки (фото: Freepik)

Протерміновані спеції

Полиці, на яких ви зберігаєте спеції, можуть стати справжнім джерелом непотребу. Деякі з приправ вже давно застаріли і втратили свої смаки, а деякі навіть можуть повністю зіпсувати страву.

Варто розсортувати всі спеції, а також перевірити їх термін придатності. Якщо його не вказано, то треба дрібку приправи розтерти між пальцями і понюхати, щоб зрозуміти, чи не втратила вона характерного запаху.

Усі протерміновані спеції відправте у смітник.