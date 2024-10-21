7 кухонных вещей, которые немедленно нужно выбросить

Старые пластиковые контейнеры

Когда вы видите на контейнерах признаки изношенности - это может быть первым сигналом, это может быть первым сигналом, что их следует выбросить. Кроме того, что их внешний вид непривлекателен, они еще и могут нести угрозу для здоровья.

Если вы разогреваете еду в старом пластиковом контейнере, есть риск, что туда попадут вредные химикаты. Поэтому лучше сразу избавляться от старого и покупать новое красивое и безопасное.

Не пользуйтесь старыми пластиковыми контейнерами (фото: Freepik)

Потрескавшаяся или надбитая посуда

Бывает так, что от любимой чашки отбивается кусочек или появляются трещины, но избавиться от нее не хватает сил. Но кроме некрасивого вида, поврежденная посуда несет опасность.

Все может начаться с мелких порезов или царапин. Но может быть и то, что та же любимая чашка подведет вас, когда вы будете нести в ней горячий чай. Чтобы таких неприятностей не было, лучше выбрасывать разбитую посуду из своей кухни.

Поврежденные кастрюли, сковородки или формы для выпечки

Если вы заметили шелушение или серьезные царапины на этой посуде, то это знак, что самое время ее выбросить. Готовить еду в поврежденных кастрюлях или сковородах небезопасно.

Рассортируйте свои кастрюли, сковородки и формы для выпечки и оставьте на кухне только те, которыми регулярно пользуетесь. А все остальное отнесите на помойку.

Изношенные кухонные варежки

Они защищают ваши руки от горячих крышек, кастрюль или противня. Однако с течением времени варежки могут изнашиваться и выполнять свою функцию неэффективно.

Если на кухонной варежке появились дыры или тонкие участки - выбросьте ее немедленно. В поврежденном состоянии она не будет защищать ваши руки. Лучше приобрести новую и чувствовать себя в безопасности.

Старые кухонные полотенца

Даже если вы часто меняете кухонные полотенца, они все равно не вечны. После продолжительного использования на них скапливаются бактерии, а также образуются неприятные запахи.

Если вы заметили, что кухонное полотенце порвалось, слишком запачкалось или прекратило впитывать влагу, то его время выбросить. На вашей кухне место только чистым новым полотенцам, а старые отнесите к тряпкам.

Изношенные деревянные ложечки и лопатки

Они часто являются кухонными фаворитами многих хозяек. Это удобный и экологичный инвентарь. Однако даже они могут создавать неприятности.

Образование на деревянных ложечках или лопатках трещин, разрывов или неприятного запаха свидетельствует об их негодности. На таких предметах начинают оставаться дольки пищи, которые привлекают бактерии.

Потому поврежденный инвентарь следует заменить.

Выбросьте в мусорку старые деревянные ложечки или лопатки (фото: Freepik)

Просроченные специи

Полки, на которых вы храните специи, могут стать настоящим источником хлама. Некоторые из приправ давно устарели и потеряли свои вкусы, а некоторые даже могут полностью испортить блюдо.

Следует рассортировать все специи, а также проверить их срок годности. Если он не указан, то нужно щепотку приправы растереть между пальцами и понюхать, чтобы понять, не потеряла ли она характерного запаха.

Все просроченные специи отправьте в помойку.