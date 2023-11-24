Позбудьтеся цих речей перед святами: що потрібно негайно викинути

Старі прикраси

Щорічно ми зазвичай купуємо нові ялинкові прикраси чи інші декорації для дому, але забуваємо про старі. Так з роками деякі з них стають непотребом, який просто накопичується.

Викиньте те, що зламалося, застаріло чи просто вам не подобається. Якщо якісь іграшки зберігають хороший стан, можете віддати їх на благодійність, щоб вони служили комусь далі.

Пакунки

У кожного вдома є запас пакетів чи канцелярії для пакування подарунків. Зазвичай вона неохайно складена на якихось полицях. Обов'язково розберіться з цими купами паперу та стрічок, тому що вони створюють хибну ілюзію засміченості.

Вам не обов'язково позбуватися від усієї цієї канцелярії. Проте ту, яка вже втратила свій товарний зовнішній вигляд, варто прибрати та не користуватися нею цього року.

Усе приладдя, яке ви залишите, розкладіть та організуйте на полицях. Це додасть вашому просторові охайності.

Їжа, яка зіпсувалася

Свята - це завжди про велику кількість їжі. Тому перед приготування розчистьте місце у своєму холодильнику та на полицях у кухні.

Приберіть всю їжу, в якої закінчився термін придатності. У підготовку до свят обов'язково додайте пункт "написати меню", щоб підготувати для продуктів відповідну кількість місця.

Речі, які ви можете отримати в подарунок

Останнім часом поширеною практикою стало складання списків бажань, щоб гостям було легше обрати вам подарунок. Якщо ви також склали такий віш-ліст, тоді перегляньте свої речі з обраних категорій.

Якщо ви попросили новий теплий светр, подивіться, які у вас вже є, щоб не засмічувати полиці в шафі. Ви можете зробити так з будь-якою річчю й також самостійно вирішити, що з нею зробити.

Але не забувайте, що завжди хороший варіант - дати їй друге життя.