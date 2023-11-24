День святої Катерини 2023: що не можна робити на свято, головні традиції

7 грудня 2023 року за новим церковним календарем церква вшановує пам'ять святої Катерини Олександрійської. Саме сьогодні вітають із іменинами власниць імені Катерина.

Про те, що можна і категорично не можна робити, кого привітати з іменинами читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

У чому суть свята

Свята великомучениця Катерина була дочкою імператора Олександрії Єгипетської Костянтина під час правління імператора Максиміна (305-313). Вона походила із знатної родини.

Живучи в столиці - центрі еллінської вченості, Катерина, яка мала рідкісну красу і розум, здобула блискучу освіту, вивчивши твори кращих античних філософів і вчених.

Юнаки з найвідоміших сімейств імперії шукали руки прекрасної Катерини, але жоден із них не став її обранцем. Вона оголосила батькам, що згодна вийти заміж лише за того, хто перевершить її у знатності, багатстві, красі та мудрості.

У християнство Катерину обернув сирійський чернець; за переказами, після хрещення їй уві сні з'явився Ісус Христос і вручив обручку.

Святу Катерину вважали покровителькою шлюбу та заміжжя, а також помічницею вагітних та породіль.

У ніч на Катерини дівчата, які мріють про заміжжя, ворожили на наречених, наприклад, відламували гілку яблуні і клали під подушку, щоб видався суджений.

Якщо ж дівчина вже мала хлопця на прикметі, вона потихеньку брала в нього якусь річ, а потім кругами катала навколо неї коровай, вірячи, що цей обряд змусить молодця ходити кругами біля її будинку.

Що не можна робити на день Катерини

Вся їжа має бути пісною, уникайте м'ясних та молочних страв і не пийте алкоголь. Слід відмовитися від фізичної праці, збирання, прання, ремонту, рукоділля. Не можна розпалювати багаття та каміни.

Головні прикмети цього дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день зима буде - буде зима.

Якщо тепла погода - морози вдарять лише на день Варварина.

Кола навколо місяця – буде холодна погода.

Сонячні промені пучками спрямовуються вгору - незабаром почнеться завірюха.

Хто святкує іменини

Цього дня усі Катерини відзначають день ангела. Привітайте їх із іменинами!