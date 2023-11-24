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Избавьтесь от этих вещей перед праздниками: что нужно немедленно выбросить

Как подготовиться к зимним праздникам (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Цикл главных зимних праздников уже начинается, поэтому можно стартовать и с подготовкой. Прежде всего, следует очистить свое пространство от ненужных вещей, чтобы начать новый год "с нового листа".

Какие вещи пора выбросить на свалку или утилизировать другим способом, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на издание об уходе за домом и садом Homes & Gardens.

Старые украшения

Ежегодно мы обычно покупаем новые елочные украшения или другие декорации для дома, но забываем о старых. Так с годами некоторые из них становятся хламом, который просто накапливается.

Выбросьте то, что сломалось, устарело или просто вам не нравится. Если какие-нибудь игрушки сохраняют хорошее состояние, можете отдать их на благотворительность, чтобы они служили кому-то дальше.

Свертки

У каждого дома есть запас пакетов или канцелярии для упаковки подарков. Обычно она неаккуратно сложена на каких-то полках. Обязательно разберитесь с этими грудами бумаги и лент, потому что они создают ложную иллюзию засоренности.

Вам не обязательно избавляться от всей канцелярии. Однако ту, которая потеряла свой товарный внешний вид, стоит убрать и не пользоваться ею в этом году.

Все принадлежности, которые вы оставите, разложите и организуйте на полках. Это придаст вашему пространству чистоплотность.

Испортившаяся пища

Праздники - это всегда о большом количестве пищи. Поэтому перед приготовлением расчистите место в холодильнике и на полках в кухне.

Уберите всю еду, у которой истек срок годности. В подготовку к праздникам обязательно добавьте пункт "написать меню", чтобы подготовить для продуктов соответствующее количество места.

Вещи, которые вы можете получить в подарок

В последнее время распространенной практикой стало составление списков желаний, чтобы гостям легче было выбрать вам подарок. Если вы также составили такой виш-лист, просмотрите свои вещи из выбранных категорий.

Если вы попросили новый теплый свитер, посмотрите, какие у вас есть, чтобы не засорять полки в шкафу. Вы можете сделать так с любой вещью и самостоятельно решить, что с ней сделать.

Но не забывайте, что всегда хороший вариант - дать ей вторую жизнь.

 

Раньше мы рассказывали, когда праздновать самые главные зимние праздники по новому церковному календарю.

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