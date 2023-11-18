"Избавьтесь - и помолодеете". Стилист рассказала, чего следует избегать женщинам старше 50 лет

Стилист рассказал, от какой вещи в гардеробе нужно избавиться женщинам от 50 лет, если они не хотят выглядеть старше своих лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на издание Expess.

Что рекомендует стилист

Стилист Мелисса Лунд сообщила, от какого предмета одежды или аксессуара женщинам старше 50 лет следует отказаться прямо сейчас.

"Избавьтесь от этого, и вы мгновенно помолодеете", - считает она.

Такие правила, как не носить джинсовую или кожаную одежду старше определенного возраста или длинные волосы, остались в прошлом веке. Если это вам подходит и нравится, вы можете найти способ носить это.

Однако есть несколько вещей, которых следует избегать, когда мы становимся старше. По мнению эксперта по стилю, правильный аксессуар может сотворить с нарядом чудеса - или сделать его совершенно ужасным.

"В общем, чем вы старше, тем менее вам нужно соблюдать классический стиль. То, что могло отлично смотреться на вас в 30 лет, может состарить вас в 50", - рассказала Мелисса.

От чего нужно избавиться в гардеробе

К счастью, есть простой способ придать себе стиль, не тратя при этом целое состояние - это аксессуары.

"Однако есть один аксессуар, которого вам следует избегать, если вы хотите оставаться стильной. Это черная сумка через плечо среднего размера с длинным ремешком", - сообщила эксперт.

Этот практичный предмет гардероба есть у большинства женщин старше 50 лет, но Мелисса рассказала, почему от него стоит избавиться.

От этого аксессуара лучше избавиться после 50 лет (Скриншот)

"Каждый раз, когда я вижу женщину 50+ с такой сумкой - я удивляюсь. Я думаю, что владелица считает, что они сочетаются со всем, но на самом деле они почти ни с чем не сочетаются и выглядят очень устаревшими", - сказала стилист.

"Кроме того, этот стиль сумки также может вызвать проблемы с осанкой, потому что женщины склонны сжимать плечи, чтобы удержать сумку на месте, и ничто не старит вас быстрее, чем плохая осанка", - добавила она.

Но это не значит, что вам придется идти без сумки и распихивать все свои вещи в крохотные карманы джинсов. По словам Мелиссы, существует масса других вариантов.