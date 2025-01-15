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Позбудьтесь їх швидше: 6 шкідливих звичок, які руйнують здоров’я

Які звички завдають шкоди здоров'ю (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В новому році варто виключити зі свого життя звички, які лише завдають шкоди організму. Вони не лише забирають у вас роки життя, а й сприяють фінансовій втраті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

 

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