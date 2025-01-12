Введіть ці 8 звичок у свій режим, щоб прожити довге та щасливе життя

З початком нового року варто зосередитись на корисних звичках, які не лише допоможуть почуватися добре, але й сприятимуть довголіттю. Звички варто ввести у своє життя та регулярно їх дотримуватись задля кращого ефекту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Уникайте алкоголю

Жодна доза споживання алкоголю не є безпечною для нашого здоров’я. Варто почати новий рік із перерви у спиртному.

Це гарний час, щоб подивитися, як ви будете почуватись та як зміниться тіло, коли ви не будете вживати алкоголю.

Спілкування

У 2025 році варто вести активне соціальне життя.

Лікар Шошана Ангерлейдер розповіла, що підтримка міцних соціальних зв’язків є критично важливим фактором довголіття.

Дослідження показують, що самотність і соціальна ізоляція мають вплив на здоров'я, який можна порівняти з ефектом викурювання 15 сигарет на день.

Часте спілкування з родиною та друзями сприяє емоційній підтримці та почуттю причетності, які є невід’ємною частиною як психічного, так і фізичного здоров’я.

Більше ходіть

Вправи не означають, що вам потрібно щодня ходити в спортзал або робити інтенсивні тренування.

Залишатися активним можна, якщо промто ходити, розтягуватися або танцювати під улюблену музику. Невеликі послідовні дії, як-от підйом сходами, можуть бути дуже корисними.

Ці звички не тільки зміцнюють ваше фізичне здоров’я, але також можуть покращити настрій, зменшити стрес і допомогти краще спати.

Кілька хвилин медитації на день

Дослідження показують, що боротьба зі стресом допомагає регулювати рівень кортизолу та зменшувати запалення.

Нижчий рівень стресу пов'язують з меншим ризиком захворювань, що буде впливати на тривалості вашого життя.

К оли йдеться про зменшення стресу, то медитація є дієвим способом. Навіть кілька хвилин на день можуть допомогти.

Їжте більше корисних для кишечника продуктів

Пробіотики пов’язують зі зниженим ризиком серцевих захворювань. Також вони можуть покращити кишковий мікробіом, стимулюючи ріст і активність здорових бактерій у кишечнику.

Дослідники заяви, що мікробіоми можуть впливати на проблеми зі здоров’ям, такі як підвищення імунної функції, покращення травлення та зменшення певних захворювань.

Ці корисні живі бактерії можна знайти в таких продуктах, як кефір, квашена капуста та йогурт.

Пийте більше води

Достатня кількість рідини пов’язана зі зниженням ризику розвитку хронічних захворювань, покращенням загального стану здоров’я та тривалістю життя.

Правильна гідратація є єдиним важливим кроком, який ви можете зробити для лікування та запобігання хронічних захворювань.

Варто починати свій день з великої склянки води, в яких можна додати щіпку морської солі та лимону. Їжте також більше багатих водою фруктів і овочів - кавун, огірки та листя салату.

Приберіть телефон зі спальні

Більшість людей не висипаються, і існують нескінченні відволікаючі фактори, які можуть вплинути на підтримку постійного циклу сну та неспання.

Візьміть старий будильник та залишіть телефон поза спальною.

Сині світлові хвилі, які випускає дисплей смартфона, викликають порушення в секреції мелатоніну - гормону сну. Коли стає темно, мелатонін починає виділятися.

Для організму це сигнал про зниження температури тіла і приготування до нічного відпочинку. Але смартфон втручається у цей процес. Гаджет здатний гальмувати секрецію мелатоніну до 20%, тому можуть виникнути проблеми з засинанням.

Зменшіть споживання цукру

Надмірне споживання цукру пов’язане з хронічним запаленням, ожирінням і підвищеним ризиком таких захворювань, як діабет 2 типу та серцеві захворювання.

Один із найкращих способів зменшити споживання цукру - уникати упакованих магазинних продуктів, в складі яких часто багато доданого цукру.